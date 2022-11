H Charlize Theron είπε ότι τα Afrikaans πεθαίνουν και εξαγρίωσε τη Νότια Αφρική

Η ηθοποιός δήλωσε ότι πρόκειται για «μια γλώσσα που πεθαίνει» ενώ αστειεύτηκε ότι τη μιλούν «περίπου 44 άνθρωποι» και ότι «δεν είναι και πολύ χρήσιμη»

H Charlize Theron έχει προκαλέσει την αντίδραση όλης της Νότιας Αφρικής μετά τις δηλώσεις της για τη μητρική της γλώσσα, τα Afrikaans. Η ηθοποιός δήλωσε στο podcast SmartLess ότι πρόκειται για «μια γλώσσα που πεθαίνει» ενώ αστειεύτηκε ότι τη μιλούν «περίπου 44 άνθρωποι» και ότι «δεν είναι και πολύ χρήσιμη».

Οι τοποθετήσεις αυτές ήταν αρκετές για να πυροδοτήσει αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις από όσους τη μιλούν. Η διάσημη ηθοποιός, που έχει μεγαλώσει στη Νότια Αφρική, είπε μάλιστα ότι μιλούσε μόνο Afrikaans πριν μάθει αγγλικά στα 19 της γι' αυτό κι έχει αμερικανική προφορά.

Ό,τι κι αν είπε στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να αποφύγει την εξαγρίωση εκατομμύρια ανθρώπων που μιλούν τη γλώσσα στη χώρα.

Ο ηθοποιός Tim Theron ισχυρίζεται ότι η γλώσσα «δεν πεθαίνει... κάθε μέρα γράφονται νέα τραγούδια και ποιήματα, γυρίζονται ταινίες κ.λπ.». Από την άλλη, ο Steve Hofmeyr, ο οποίος τραγουδάει στα Afrikaans, δήλωσε στο TimesLive ότι είναι «ζωντανά και μια χαρά» ενώ είπε ότι η γλώσσα περιέχει μερικές από τις καλύτερες βρισιές. Μάλιστα, κατήγγειλε την κίνηση να αλλάξει το μέσο διδασκαλίας από κυρίως Afrikaans σε αγγλικά στα πανεπιστήμια που ήταν ιστορικά Afrikaans.

Μερικοί χρήστες στο Twitter κατηγόρησαν την Theron ότι «ντρέπεται για τις ρίζες της» ή ότι αναζητά επιβεβαίωση από τους μαύρους, ενώ άλλοι χαιρέτισαν τα λόγια της επειδή «τα Afrikaans έχουν άμεση σχέση με το απαρτχάιντ» και «κάποτε χρησιμοποιήθηκαν για την καταπίεση των Αφρικανών».

#CharlizeAfrica So very ashamed of her roots on a plot in Benoni 🙈 She thinks the trash she talks is not heard in #SouthAfrica As bad as #TrevorNoah https://t.co/DTp5IWPhw0

Afrikaans has a strong association with apartheid. This statement was made by Charlize Theron to appease Hollywood.



I do not concur with her. As with all other languages, the Afrikaans language must be preserved. https://t.co/tDJoYMeq3h