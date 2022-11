Η Meghan Markle προσπάθησε να (ξανα)κάνει βρετανική προφορά: «Είναι αξιολύπητο, απλώς σκ@σε»

Τι τρέχει με την προφορά της Meghan;

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Archetypes, με τη Jameela Jamil, η Meghan Markle φαίνεται ότι έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια να μιμηθεί τη βρετανική προφορά. H 36χρονη ηθοποιός ακούγεται να τη ρωτά: «Είσαι καλά, μωρό μου; Γεια σου;», με την 41χρονη να απαντά: «Ello [sic] Γεια σου, φίλη μου. Τι κάνεις;».

Το "Ello" ακούγεται καθώς η Jamil κάνει τον χαιρετισμό της, αν και θα μπορούσε να είναι λάθος στο μοντάζ. Σύμφωνα με αντίγραφο του επεισοδίου, η Jamil καταγράφεται να λέει "ello" και να γελάει μετά, με τη σύζυγο του πρίγκιπα Harry να λέει: «Γεια σου, φίλη μου. Τι κάνεις;».

Ανεξάρτητα από το ποιος πρέπει να κατηγορηθεί, όπως λέει και το New York Post, η γεννημένη στην Καλιφόρνια Meghan προκάλεσε ένα σωρό αντιδράσεις, τόσο στα social media όσο και στον Τύπο, για τη συγκεκριμένη λέξη.

Ένας από τους χρήστες του Twitter έγραψε: «Τώρα χλευάζεις τη βρετανική προφορά; Σε παρακαλώ Meghan, απλώς σκ@σε». Σύμφωνα με την Express, κάποιος άλλος σχολίασε: «Πραγματικά αξιολύπητο ενώ ένας άλλος επικριτής του διδύμου του podcast έγραψε: «Είναι και οι δύο τόσο "τεχνητές" όσο δεν πάει!"».

Now making fun of the British accent?

Please Meghan, just shut up.#MeghanMarkIeisaLiar #meghanmarkleisabully #MeghanMarkle https://t.co/nNG1JavdrK