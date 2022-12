Anne Heche: Αποκαλύφθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου της

Στον οργανισμό της ηθοποιού εντοπίστηκαν ίχνη από κοκαΐνη, κανναβινοειδή και βενζοδιαζεπίνη

Η Anne Heche ήταν σε κώμα μετά το μοιραίο τροχαίο του Αυγούστου και αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη στις 14 Αυγούστου. Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τον τραγικό θάνατό της, αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου της κοντά στο σπίτι της στην περιοχή Mar Vista του Los Angeles.

Σύμφωνα με έκθεση του County Department στο Los Angeles, στον οργανισμό της ηθοποιού εντοπίστηκαν ίχνη από κοκαΐνη, κανναβινοειδή και βενζοδιαζεπίνη (κατευναστικό). Ωστόσο από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι τα ευρήματα από τις ουσίες ήταν ελλιπή την ημέρα του τροχαίου.

Συγκεκριμένα, τα κανναβινοειδή εντοπίστηκαν στην ανάλυση των ούρων της αλλά όχι στο αίμα της. Αυτό σημαίνει ότι είχε γίνει χρήση των ουσιών νωρίτερα αλλά όχι κατά τη διάρκεια του μοιραίου συμβάντος. Παράλληλα, η αιμοληψία στο νοσοκομείο έδειξε την ύπαρξη βενζοϋλεκγονίνης στον οργανισμό της, δηλαδή ενός ανενεργού μεταβολίτη κοκαΐνης.

Anne Heche’s death after a car crash into a Los Angeles home ruled an accident by the county medical examiner. https://t.co/OaX91Vteh8