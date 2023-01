Πριν τη Shakira: 5 διάσημοι που έκαναν χαμό με τραγούδια χωρισμού για πρώην τους

Από τη βασίλισσα των break up τραγουδιών Taylor Swift, έως και τον ύμνο της Ariana Grande "thank you, next"

Μεγάλοι έρωτες έχουν περάσει από κρεβάτια διάσημων τραγουδιστών, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη να εκφράσουν όσα σκέφτονταν και ένιωθαν μετά από έναν χωρισμό, μέσα από την τέχνη τους. Τα τραγούδια αυτά στη συνέχεια «μίλησαν στην ψυχή του κοινού» και αγαπήθηκαν βαθιά, με το gossip γύρω από τη φρεσκοχωρισμένη σχέση να πιάνει κόκκινο.

Ποια είναι τα τραγούδια αυτά που γράφτηκαν για πρώην, αφιερώθηκαν και άφησαν την δική τους ιστορία;

Justin Βieber - Selena Gomez

Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω από διαφορετικό ζευγάρι, το οποίο καθόρισε την Gen Z. Χωρισμοί, επανασυνδέσεις, δράματα, αυτή η σχέση τα είχε όλα, όπως κάθε άλλη άλλωστε. 8 χρόνια ήταν αυτά και σίγουρα δεν τα λες και ήρεμα. Με κάθε χωρισμό σχεδόν, είχαμε και από μια νέα κυκλοφορία, τόσο από τον Justin, όσο και από την Selena να βγάζουν τα εσώψυχα τους.

Selena Gomez - Lose You to Love Me

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη αφιέρωση στον πρώην της Justin, με τους στίχους να αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Τα σημάδια ήταν όλα εκεί, αλλά εγώ τα αγνοούσα. Μέσα σε δυο μήνες μας αντικατέστησες λες και ήταν κάτι εύκολο. Με έκανες να νομίζω πως μου αξίζει κάτι τέτοιο»

Αυτό τραγουδά η Gomez στην επιτυχία που κυκλοφόρησε το 2019, έναν χρόνο μετά τον οριστικό χωρισμό του διάσημου ζευγαριού. Ο Βieber δυο μήνες μετά τον χωρισμό τους, ήταν ήδη σε σχέση με τη νυν σύζυγό του Hailey Bieber, ενώ λίγους μήνες μετά παντρεύτηκαν.



H Selena σε συνεντεύξεις της, έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε επίπονο και δύσκολο χωρισμό, ο οποίος τελικά της δίδαξε πολλά, παρά το γεγονός πως την έριξε στα «σκοτάδια».

Justin Bieber - Love Yourself



Aπό την άλλη ο Justin συνέχισε και εκείνος με αφιερώσεις στην πρώην αγαπημένη του και επί 8 χρόνια σύντροφο του, με κυρίαρχο τραγούδι το ‘Love Υourself’.

«Η μητέρα μου δεν σε συμπαθεί και είναι όπως όλοι. Δεν θα ήθελα να ομολογήσω πως ήμουν λάθος, αλλά ήμουν τόσο αφοσιωμένος στη δουλειά μου, που δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά τώρα γνωρίζω πως είναι καλύτερα να κοιμάμαι μόνος μου», αναφέρει στους στίχους ο Βieber, με τους θαυμαστές να κάνουν κατευθείαν σχόλια για τραγούδι αφιερωμένο στην Sel.

Για να μη μιλήσουμε και για τα "Νοthing like us", "The Heart Wants What It Wants", "Where Are U Now?" και πολλά ακόμη.

Selena Gomez - The Weeknd

Και μιας και μιλάμε για Selena Gomez, αφιέρωση από πρώην δεν έχει πάρει μόνο από Justin, αλλά και από τον The Weeknd, με τον οποίο ήταν μαζί κάπου στο 2017 σε ένα από αυτά τα διαστήματα χωρισμού από τον Bieber.

Splash News

Mετά από έναν χρόνο σχέσης με τον The Weeknd, η Gomez δεν άντεξε και επέστρεψε στον Justin έως το 2018 όπου συνέβη και ο οριστικός χωρισμός τους.

The Weeknd - Call Out My Name

Όπως φάνηκε ο The Weeknd δεν το πήρε και πολύ καλά αυτό, αφού την περίοδο εκείνη κυκλοφορεί το EP "My Dear Melancholy..." που ήταν, όπως φάνηκε, σχεδόν όλο για τον χωρισμό του με τη Gomez, με κομμάτια όπως το "Call Out My Name" και στίχους όπως:

«Σχεδόν έκοψα τον εαυτό μου σε κομμάτια για τη ζωή σου. Υποθέτω πως ήμουν απλά μια σύντομη στάση, μέχρι να σκεφτείς τι θες να κάνεις. Απλά ξόδεψες τον χρόνο μου».

Miley Cyrus - Chris Hemsworth

Σε πιο πρόσφατα νέα, στο repeat μας παίζει το “Flowers” από Miley Cyrus, έναν ακόμη ύμνο στον εαυτό της και φυσικά μια απόλυτη αναφορά στον πρώην πλέον αγαπημένο της, Chris Hemsworth.



Δεν ξέρω για εσένα, αλλά προσωπικά ήταν από τα ζευγάρια που μου άρεσαν πολύ. Η σχέση τους ξεκίνησε κάπου στο 2010, ενώ αποφάσισαν να παντρευτούν το 2018. Μετά από έναν χρόνο όμως, είχαμε την ανακοίνωση του χωρισμού τους, με την Cyrus και τον Hemsworth να παίρνουν διαζύγιο.

Splash News

Miley Cyrus - Flowers

Μέχρι και σήμερα όμως η Miley γράφει τραγούδια με αναφορές στον Chris και αυτό μάλιστα συμβαίνει με μεγάλη επιτυχία:

«Είμασταν πολύ καλά, όπως ένα όνειρο το οποίο δεν μπορεί να πουληθεί. Είμασταν σωστοί, μέχρι που δεν είμασταν πια. Χτίσαμε ένα σπίτι και το είδαμε να καίγεται», αναφέρει από τους πρώτους κιόλας στίχους η τραγουδίστρια, ενώ συνεχίζει:

«Δεν ήθελα να σε αφήσω, δεν ήθελα να πω ψέματα. Με έπιασαν τα κλάματα, μέχρι που θυμήθηκα πως μπορώ να πάρω στον εαυτό μου λουλούδια και να γράψω μόνη μου το όνομα μου στην άμμο»

Όπως αρκετά ακόμη ζευγάρια, το συγκεκριμένο είχε συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις, αναβολές αρραβώνων και γάμου, μέχρι να φτάσουν στο σήμερα και στο διαζύγιο.

Taylor Swift - Harry Styles

Tι έρωτας και αυτός. Σε πάμε αρκετά πίσω, κάπου στο 2012, τότε που αυτοί οι 2 ήταν μαζί και έχουν ενθουσιάσει το κοινό. Τα πράγματα έληξαν άδοξα και εννοείται πως η «βασίλισσα των break up τραγουδιών», θα έγραφε ένα ακόμη έπος χωρισμού.

Taylor Swift - Trouble

«Ήξερα από την αρχή πως ήσουν μπελάς», δηλώνει η Swift, ενώ συνεχίζει αναφέροντας:

«Υποθέτω πως δεν σε ένοιαζε, και μάλλον μου άρεσε αυτό. Και όταν σε ερωτεύτηκα τρελά, εσύ έκανες ένα βήμα πίσω».

Για το τραγούδι η διάσημη τραγουδίστρια απέσπασε βραβείο VMA και φυσικά το αφιέρωσε στον Ηarry Styles, με το κοντινό πλάνο του καμεραμάν στο πρόσωπο του πρώην μέλους των One Direction, να μιλά από μόνο του. Kαι το τελευταίο της άλμπουμ "Midnights", το εμπνεύστηκε φυσικά, από χωρισμούς, με αποκορύφωμα το "Bad Blood".

Splash News

Ricky Alvarez - Ariana Grande

Από που νομίζεις προέκυψε το ‘Thank u, next’ της Ariana Grande; Ναι, από τον χωρισμό της με τον Ricky Alvarez, ενώ υπάρχει και ξεκάθαρη αναφορά του ονόματος του, στο τραγούδι που αναδείχθηκε ως top στους χωρισμούς και τους πρώην.

"Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh"

Όπως καταλαβαίνεις θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πολύ ακόμη, με τραγούδια χωρισμού αφιερωμένα σε πρώην τα οποία άφησαν ιστορία, ενώ από τέτοιες λίστες δεν μπορούν να λείψουν τραγούδια όπως αυτό του Justin Timberlake, με το "Cry me a river", αφιερωμένο στην Britney. To "Shout Out to Μy Εx" της Little Mix, από την Perrie Edwards στον Zayn Malik, το "So what", της Pink, "DGAF" της Dua Lipa, "Rolling in the deep" από Adele, και κάπου εδώ χάνουμε το μέτρημα.



Oμολογουμένως πάντως, κάθε καλλιτέχνης εκφράζεται διαφορετικά για τους χωρισμούς του, με την Shakira να είναι η πιο πρόσφατη περίπτωση, όπου τραγουδά απροκάλυπτα για τον χωρισμό της με τον Pique στο νέο της single και γίνεται viral.

Όλα καλά παιδιά, δεν είμαστε μόνοι ούτε στον πόνο των χωρισμών.