H Halle Berry σκόνταψε, έπεσε σε εκδήλωση και τρόλαρε ασύστολα τον εαυτό της στο Instagram

«Αν το δω αυτό στο internet...»

Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τον αυτοσαρκασμό και η Halle Berry είναι ειδικός σε αυτό. Η star, πρόσφατα έδωσε ομιλία σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση αλλά μέχρι να φτάσει στο μικρόφωνο, είχε μερικά εμπόδια.

Όταν λοιπόν την κάλεσαν στη σκηνή για να μιλήσει, ανεβαίνοντας, σκόνταψε στο σκαλί και έπεσε κάτω. Λίγο αργότερα ανέβασε το στιγμιότυπο στο Instagram από διαφορετικές γωνίες που τη δείχνουν να οριζοντιώνεται στο πάτωμα.

«Ναι, αυτή είμαι εγώ. Πιθανότατα αναρωτιέστε πώς κατέληξα σε αυτή την κατάσταση», ακούγεται στο video πριν παίξει ένα απόσπασμα από το Rasputin των Boney M.

Σηκώθηκε και ξέσπασε αμέσως σε γέλια ενώ «απείλησε» το κοινό που παρακολούθησε την επική της τούμπα, λέγοντας: «Αν το δω αυτό στο ίντερνετ...».

Η ίδια ανέβασε πρώτη την πτώση, διακωμωδώντας εντελώς αυτό που της συνέβη. Η star αυτή την περίοδο βρίσκεται στην παραγωγή της ταινίας επιστημονικής φαντασίας The Mothership και του θρίλερ Our Man From Jersey, διανύοντας μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της ζωής της.