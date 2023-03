Η Sharon Stone ταραγμένη με τη φονική επίθεση σε σχολείο του Tennessee: «Προστατέψτε τα παιδιά μας»

«Η Αμερική είναι από τις λίγες χώρες που επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν όπλα. Αυτά τα εγκλήματα είναι αδιανόητα και λυπάμαι που το λέω αλλά γίνονται από τον εγωισμό μας»

Μετά τη χθεσινή αιματηρή επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο του Nashville όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία μικρά παιδιά, η Sharon Stone έκανε δραματική έκκληση μέσω του Instagram με σκοπό να σταματήσει η οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 65χρονη ηθοποιός, πήρε θέση δημοσίως με βαθιά συγκίνηση, παρακαλώντας την πολιτεία «να προστατεύσει τα παιδιά» μετά τη φονική επίθεση της 28χρονης trans, Audrey Hale.



Όπως είπε χαρακτηριστικά, αφού πρώτα ευχαρίστησε την αστυνομία:

«Κάθε γονιός που βλέπει όσα έγιναν, νιώθει την απελπισία που νιώθω και εγώ. Η Αμερική είναι από τις λίγες χώρες που επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν όπλα. Αυτά τα εγκλήματα είναι αδιανόητα και λυπάμαι που το λέω αλλά γίνονται από τον εγωισμό μας. Πρέπει να δράσουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Πόσα παιδιά σκοτώθηκαν αυτό τον χρόνο; Ναι, (τα εγκλήματα) προέρχονται από ανθρώπους που είναι ψυχικά ασθενείς και ναι προέρχονται από τον αρρωστημένο μας εγωισμό. Ελάτε, γίνετε μεγαλύτεροι από ότι είστε και γίνετε μικρότεροι από αυτό που νομίζετε πως είστε. Σας ευχαριστώ».

Να σημειωθεί πως η 28χρονη μπήκε χθες το πρωί στο μικρό ιδιωτικό χριστιανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της πρωτεύουσας του Tennessee "The Covenant School", οπλισμένη με δυο τουφέκια εφόδου και πιστόλι, πυροβολώντας γυάλινη πόρτα.

Κατευθύνθηκε στον πρώτο όροφο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο είχε φοιτήσει, πυροβόλησε και σκότωσε τρία παιδιά, δυο κορίτσια κι ένα αγόρι, ηλικιών μεταξύ 8 και 9 ετών, και τρία ενήλικα πρόσωπα, ηλικιών μεταξύ 60 και 61 ετών. Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα επιτόπου εξουδετέρωσαν την ένοπλη.

