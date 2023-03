O Keanu Reeves για την τελευταία φορά που ένιωσε απόλυτη ευτυχία: «Στο κρεβάτι, με την αγάπη μου»

Ο ηθοποιός εδώ και κάποια χρόνια βγαίνει με την Alexandra Grant

O Keanu Reeves δεν μιλάει συχνά για τα προσωπικά του, προτιμάει να κρατάει τις ιδιωτικές του στιγμές για εκείνον. Αυτή την εβδομάδα ωστόσο δεν δίστασε να μιλήσει δημοσίως για την τελευταία φορά που ένιωσε «μεγάλη ευτυχία» και αυτό συνέβη στο πλευρό της 49χρονης συντρόφου του, Alexandra Grant όταν οι δυο τους «χαζογελούσαν στο κρεβάτι».

Η απάντηση ήρθε μετά από σχετική ερώτηση του περιοδικού People για το πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε να πλέει σε πελάγη ευτυχίας. «Συνέβη μόλις πριν λίγες μέρες με την αγάπη μου», απάντησε αφοπλιστικά ο 58χρονος ηθοποιός, συμπληρώνοντας: «Ήμασταν στο κρεβάτι ενωμένοι. Γελούσαμε και νιώθαμε υπέροχα. Ήταν πραγματικά υπέροχο να είμαστε μαζί εκείνη τη στιγμή».

Ο Keanu γνώρισε τη σύντροφό του το 2009 ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή τέσσερα χρόνια μετά. Οι δυο τους έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Νοέμβριο του 2019.

