O Πάπας δεν φόρεσε ποτέ Balenciaga και η Τεχνητή Νοημοσύνη μας ξεγέλασε όλους. Κανείς δεν γελάει, όμως

Ο "Balenciaga Pope" έγινε το «πρώτο φαινόμενο μαζικής παραπληροφόρησης μέσω ΑΙ». Γιατί μας νοιάζει τόσο;

Στυλάτος, αεράτος, με γυαλιά ηλίου και μπουφάν Balenciaga: Ο Πάπας Φραγκίσκος έμοιαζε να ζει την καλύτερη ζωή του, μία χαλαρή Κυριακή. Ήταν μία εικόνα που, κακά τα ψέματα, δεν είχαμε συνηθίσει.

Το ντύσιμό του έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα loafers του, για παράδειγμα, πρέπει να είναι κόκκινα επειδή συμβολίζουν το αίμα των μαρτύρων, τα ρούχα του διατηρούν επίσης ιερό χαρακτήρα, το αυτοκίνητό του είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να σηκωθεί όρθιος για να χαιρετήσει τους πιστούς. Κι εντάξει, μπορεί να φόρεσε σταυρό πάνω από το κατάλευκο puffer jacket του, αλλά η τρέλα που προκάλεσαν οι φωτογραφίες του Balenciaga Pope στο Ίντερνετ, ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Το Reddit τρελάθηκε, το Twitter τρελάθηκε, «Αν ο Διάβολος φορά Prada, o Πάπας φορά Balenciaga;», έγραψε κάποιος και, συλλογικά, είπαμε ένα “Slay King” από μέσα μας.

Υπήρξε ακόμη και διάγραμμα Venn με το «τι μπορεί να φορούσε όντως ο Πάπας για να ζεσταθεί μία κρύα μέρα» και «τι φορούν τα πλουσιότερα 26χρονα στο SoHo αυτήν τη στιγμή».

Όλα, για να αποδειχθεί πως, τελικά, τίποτα δεν ήταν αλήθεια και οι εικόνες αυτές ήταν προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης. Κι αυτό είναι κάπως τρομακτικό. Μας ξεγέλασαν για δεύτερη φορά, σε ελάχιστο χρόνο – η πρώτη, ήταν με τις fake φωτογραφίες από τη σύλληψη του Donald Trump. Δε συνελήφθη ποτέ, προφανώς.

Πέσαμε πράγματι από τα σύννεφα όταν συνειδητοποιήσαμε πως η τεχνολογία ΑΙ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικό εργαλείο προπαγάνδας; Μήπως υπήρχε η σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά δεν είχε έρθει η ώρα να τη διαχειριστούμε;

Ο ειδικός στην web culture, Ryan Broderick, δήλωσε πως ο Balenciaga Pope είναι «η πρώτη πραγματική υπόθεση μαζικής παραπληροφόρησης με Τεχνητή Νοημοσύνη».

Δεν είναι δύσκολο να «φας» τις εικόνες αυτές. «Πάπας, but make it fashion», είπαμε οι περισσότεροι χωρίς να το σκεφτούμε καν δεύτερη φορά. Ή γελάσαμε επειδή ο Balenciaga έχει γίνει cancelled, επομένως ο Φραγκίσκος ίσως έπρεπε να είναι λίγο πιο σωστά ενημερωμένος.

Σε ρεπορτάζ της Washington Post, ο ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη και καθηγητής προγραμματισμού στο Princeton, Arvind Narayanan, δήλωσε πως «το meme μάλλον έγινε viral επειδή δεν ήμασταν σίγουροι αν ήταν αληθινό ή όχι». Πρόσθεσε πως οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter, το Instagram και το Reddit, χρειάζεται να δημιουργήσουν εργαλεία που αναγνωρίζουν γρηγορότερα την παραπληροφόρηση, ενώ «είναι πασιφανές πως ποτέ ξανά δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι μία εικόνα είναι πραγματική, επειδή φαίνεται ρεαλιστική».

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πιστέψει fake news. Θυμάστε το βίντεο με τη μεθυσμένη Nancy Pelosi, πίσω στο 2019; Αν όχι, δείτε παρακάτω:



Τώρα, όμως, ένας 31χρονος οικοδόμος από το Σικάγο, ο οποίος σκέφτηκε την πανέξυπνη ιδέα με τον Πάπα ενώ είχε φάει «μαγικά» μανιτάρια, μας θυμίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σχεδόν παντοδύναμη. Είναι, ίσως, ο Oppenheimer του ΑΙ;

«Απλώς σκέφτηκα πως θα είχε πλάκα να δούμε τον Πάπα με ένα αστείο μπουφάν», δήλωσε στο Buzzfeed. Λίγες ώρες αφότου ανέβασε τις δημιουργίες του στο Reddit, η πλατφόρμα τον έκανε ban ενώ ο ίδιος βρήκε «τρομακτικό» το πόσοι τον πίστεψαν χωρίς να αμφιβάλλουν δευτερόλεπτο. Κι ένωσε χάλια που πολλοί βρήκαν πάτημα για να κατακρίνουν την Καθολική Εκκλησία, επειδή σπαταλά έτσι τα χρήματά της – ειλικρινά, θα μπορούσαν να βρουν καλύτερους λόγους να το κάνουν αυτό.

Αν είσαι αρκετά εξοικειωμένος με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ο καθηγητής του Queens College, Jamie Cohen, αναγνωρίζεις το ψέμα. Βλέπεις ότι δεν είναι αληθινό. Ο ίδιος δεν το πίστεψε, κυρίως επειδή του φάνηκε παράλογο να φορέσει ο Πάπας ένα μπουφάν 3.000 δολαρίων – βρήκε, ωστόσο, «υπέροχο» το meme; Φυσικά και το βρήκε υπέροχο.

«Ταιριάζει ιδανικά στη φάση των ανθρώπων που κοροϊδεύουν την υψηλή μόδα», είπε στην Washington Post. «Επειδή είναι ο Πάπας και δουλειά του, ως Πάπας, είναι να φροντίζει τους απόρους και να προσέχει τους λιγότερο προνομιούχους, η ειρωνεία κυριαρχεί, είναι φανταστικό».

Βλέπουμε πως μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε εικόνες που έχουμε στο μυαλό μας με τόσο αληθοφανή τρόπο, με τη βοήθεια μίας μηχανής. Κι υπάρχει ξεκάθαρα κάτι επικίνδυνο σε αυτό – δεν είναι το ίδιο με το Photoshop, εδώ έχουμε κάτι ανώτερο. Τα memes με photoshop, είναι όντως αστεία. Και μπορεί τώρα να πέρασε σχεδόν αθόρυβα το αστείο με τον Balenciaga Pope, αλλά, την επόμενη φορά τα πράγματα μπορεί είναι διαφορετικά, κι όχι με την καλή έννοια.

Ήδη, στο Reddit κυκλοφορούν εικόνες από «ιστορικά γεγονότα» που δε συνέβησαν ποτέ, όπως ο Μεγάλος Σεισμός του 2001, που συγκλόνισε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και το διάσημο περιστατικό Μπλε Πανώλης, που συνέβη στα ‘70s.

Κάθε post, περιλαμβάνει εικόνες που παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές του εκάστοτε συμβάντος, όπως και φωτογραφίες της καταστροφής. Κι όχι, δε μοιάζει με τη σελίδα «Η γεωγραφία δεν είναι καθόλου κουλ» ή άρθρα από Το Κουλούρι – οι συγκεκριμένες εικόνες δεν υπάρχουν στο Ίντερνετ, δημιουργήθηκαν με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και τίποτα απ’ όσα παρουσιάζουν, δεν είναι αληθινό.

Βλέπεις ακόμη και τον «Πρόεδρο Martin Luther King Jr», στο γραφείο του. Κάποιος που δε γνωρίζει (κι είναι πολλοί αυτοί οι κάποιοι), βασιζόμενος σε αυτό, θα μπορούσε να υπερασπιστεί με πάθος ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος υπήρξε Πλανητάρχης, το 1973. Κι αν καθένας μπορεί να «γεννήσει» τέτοιο υλικό ανεξέλεγκτα, για να το προσφέρει στην κατάλληλη γωνιά του Ίντερνετ, αυτό μπορεί να γίνει καταστροφικό. Γιατί να μη δημιουργήσει ψεύτικες ειδήσεις, με πρωταγωνιστές πραγματικούς ανθρώπους – ηγέτες κρατών κι επιστήμονες, για παράδειγμα; Από σκάνδαλα παιδεραστίας μέχρι χειραγώγηση της κοινής γνώμης για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, αν κανείς ασχοληθεί αρκετά, έχει απεριόριστη δύναμη στα χέρια του για να προκαλέσει ενδεχομένως άλυτα προβλήματα.

Κι επειδή το βαρύναμε πολύ, δείτε παρακάτω μία ΑΙ φωτογραφία γιαγιάς με τα πλεκτά της: