Το Netflix έφερε την καλύτερη sci-fi σειρά. Ξεκίνησέ την και δεν θα χάσεις

H sci-fi σειρά έχει συγκεντρώσει στο Rotten Tomatoes 91% από τους κριτικούς και 83% από το κοινό. Κάτι ξέρει το Netflix και την έφερε στην πλατφόρμα του

Μπορεί να μη δηλώνω φανατική θαυμάστρια των sci-fi σειρών και ταινιών, έχω όμως ορισμένες αγαπημένες. Εκτός από το Pluribus στο AppleTv που παρακολουθώ τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον, το Netflix έφερε τη sci-fi σειρά, που ενώ έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών, δεν πήρε το hype που της άξιζε. Αν δεν ξέρεις τι να δεις το Σαββατοκύριακο, τότε αυτή είναι μια ιδανική πρόταση. Αποτελείται από τρεις σεζόν και τα επεισόδια διαρκούν μισή ώρα. Δηλαδή, ό,τι πρέπει για binge.

Η σειρά λέγεται Future Man και στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκουμε τον Τζος Χάτσερσον, γνωστός από τα The Hunger Games και Five Nights at Freddy’s. Εδώ υποδύεται έναν παθιασμένο gamer και υπάλληλο καθαριότητας, έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερες φιλοδοξίες. Βέβαια, η ζωή του αλλάζει όταν ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με μία σοβαρή αποστολή: να σώσει τον κόσμο. Κι αυτό γιατί ένα από τα αγαπημένα του βιντεοπαιχνίδια αποδεικνύεται πολύ πιο σημαντικό απ’ ό,τι φανταζόταν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Ο Τζος Φουτούρμαν ζει μια σχετικά ανιαρή ζωή, περνώντας τον περισσότερο χρόνο του με βιντεοπαιχνίδια. Όλα αλλάζουν όταν καταφέρνει να νικήσει ένα παιχνίδι που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούσαν ανίκητο. Μετά την επιτυχία του, μυστηριώδεις επισκέπτες από το μέλλον εμφανίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τον κόσμο. Ο Τζος είναι ο μόνος που μπορεί να τον σώσει. Σχηματίζει μια ομάδα και ξεκινά ταξίδια στο χρόνο, αναλαμβάνοντας αποστολές για να αποτρέψει την εξωγήινη απειλή και να προστατεύσει τη Γη».

Το Future Man συστήθηκε στο κοινό το 2017 και έχει μπόλικη δόση νοσταλγίας και αρκετό χιούμορ. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως αν και δεν σάρωσε στα νούμερα τηλεθέασης, ολοκλήρωσε την ιστορία του με έναν ικανοποιητικό επίλογο. Μάλιστα, στο Rotten Tomatoes έχει συγκεντρώσει 91% από τους κριτικούς και 83% από το κοινό.

Αν και η σειρά είχε τους φανατικούς θαυμαστές της, αφαιρέθηκε από τις υπηρεσίες streaming της Disney το 2023, λόγω περικοπών. Αλλά το Netflix ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια νέα γενιά θαυμαστών, αφού έκανε διαθέσιμο το Future Man. Πάντως, αν αναζητήσει κανείς κριτικές του κοινού, θα καταλάβει πως όσοι το είχαν δει, το αποθέωναν. Πολλοί έγραφαν πως δεν του λείπει τίποτα απολύτως.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε εκτός από τον Τζος Χάτσερσον και τους Ελίζα Κουπ, Ντέρεκ Γουίλσον, Εντ Μπέγκλεϊ Τζούνιορ, Γκλεν Χέντλι, Σεθ Ρόγκεν, Χέιλι Τζόελ Όσμεντ.