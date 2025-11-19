Sound of Silence: Η γοτθική ταινία τρόμου που βασίζεται στην Ελληνίδα καλόγρια, την πιο σκοτεινή φιγούρα του 20ου αιώνα

Τα γυρίσματα ξεκινούν στην Ελλάδα

Είναι γεγονός πως οι ταινίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες, έχουν μία γοητεία παραπάνω - ακόμα και όταν πρόκειται για serial killers. Οι θεατές έχουν δείξει και με το παραπάνω πως ενδιαφέρονται να παρακολουθούν αυτό το είδος και ο κινηματογράφος και οι streaming πλατφόρμες δεν τους χαλάνε χατήρι. Μία ακόμη τέτοια ταινία έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, η οποία βασίζεται στην τρομακτική και σοκαριστική ιστορία της Ελληνίδας καλόγριας, που συγκλόνισε την κοινωνία και άφησε ιστορία ως μία από τις πιο σκοτεινές φιγούρες του 20ου αιώνα.

Πρόκειται για το Sound of Silence, την γοτθική ταινία τρόμου που αφηγείται τις μαζικές δολοφονίες της Μαριάμ Σουλακιώτη. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Τζόις Α. Νασαουάτι, στη δεύτερη μεγάλη ταινία της μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της με το «Blind Sun». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τις ανερχόμενες Μίλι Μπρέιντι και Έλσα Λεκάκου. Όπως γράφει το Variety, τα γυρίσματα ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, με σκηνές και από την χώρα μας, ενώ οι διάλογοι θα είναι κυρίως στα αγγλικά, αλλά θα ακουστούν και συζητήσεις στα ελληνικά.

Μια ιστορία τρόμου που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία

Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα συναντήσουμε φιγούρες που συγκλόνισαν τις τοπικές κοινωνίες, ορισμένες εκ των οποίων έχουμε δει στη μικρή οθόνη. Η ιστορία της Μαριάμ Σουλακιώτη είναι η πρώτη που θα μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη και η πρώτη απόπειρα στον τρόμο από την Pan Cinema. Ο παραγωγός Τόμας Ζακί ανέφερε χαρακτηριστικά πως «με τη χειρουργική σκηνοθεσία της Τζόις, το άγριο αυτό σενάριο ζωντανεύει μέσα από ένα θαρραλέο καστ, που υπόσχεται μια γοτθική περιπέτεια επιβίωσης τόσο εντυπωσιακή όσο και τρομακτική» και πρόσθεσε πως φιλοδοξεί το Sound of Silence να εξελιχθεί σε «μία κλασική ταινία τρόμου».

Shutterstock

Το Sound of Silence τοποθετείται στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’70 και συγκεκριμένα στην Κερατέα Αττικής. Η υπόθεση ακολουθεί την Άλις, μία νεαρή Αμερικανίδα που κατασκηνώνει σε μία απομονωμένη παραλία μαζί με μια παρέα χίπηδων. Όταν η αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο, η Άλις και η ντόπια Χριστίνα, καταφέρνουν να ξεφύγουν - όμως η δεύτερη είναι τραυματισμένη. Στην προσπάθειά τους να βρουν καταφύγιο, καταλήγουν στην Μονή της Παναγίας της Πευκοβουνογιάτρισσας. Εκεί ανακαλύπτουν πως αντί για προστασία, τους περιμένει μια σκοτεινή αίρεση με ηγέτιδα την Μαριάμ Σουλακιώτη - μία αδίστακτη γυναίκα που δρούσε επί δύο δεκαετίες χωρίς κανείς να την υποψιαστεί.

Γεννήθηκε το 1883 ως Μαρίνα Σουλακιώτου, σε μια βαθιά συντηρητική και πιστή στη θρησκεία κοινωνία, εργάστηκε ως εργάτρια πριν στραφεί στη μοναστική ζωή. Στα τέλη της δεκαετίας του ’20, συμμετείχε στην ίδρυση της Μονής της Παναγίας της Πευκοβουνογιάτρισσας - ένας τόπος λατρείας για ασθενείς, φτωχούς και γυναίκες που ζητούσαν παρηγοριά, δίνοντας τα πάντα.

Όσο τα χρόνια περνούσαν, η Μαριάμ Σουλακιώτη δεν ήταν απλώς μία ηγουμένη. Είχε τη φήμη της αμείλικτης γυναίκας. Και ήταν. Η ακόρεστη απληστία της έστησε μια ολόκληρη εγκληματική οργάνωση, με στόχο να περάσουν στα χέρια της περιουσίες ολόκληρες από ανυποψίαστους ανθρώπους που αναζητούσαν την σωτηρία και τη θεραπεία στη Μονή. Όμως όσοι την επισκέπτονταν, δεν εμφανίζονταν ποτέ ξανά στον έξω κόσμο. Ακόμα και όταν άρχισαν οι πρώτες υποψίες, κανείς δεν τολμούσε να τα βάλει με τη θρησκευτική κοινότητα, μέχρι που κάποιος έκανε μία ανώνυμη καταγγελία.

Το 1950, η αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο στη μοναστήρι. Σε αντίθεση με την εξωτερική γύρω εικόνα, αυτό που συνέβαινε μέσα ήταν σκοτεινό - η κόλαση η ίδια. Η Μαριάμ Σουλακιώτη συνελήφθη ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Στη δίκη της, βγήκαν στην επιφάνεια σκληρά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων και των φόνων που διέπραξε.

«Είναι από εκείνα τα σενάρια που σου προκαλούν ρίγη. Καθώς προχωράς, σκέφτεσαι: ‘Δεν μπορεί να συνέβη στ’ αλήθεια αυτό!’» δήλωσε ο Νικολά Μπριγκό-Ρομπέρ, παραγωγός της Playtime, τονίζοντας ότι πρόκειται για ταινία «που οι φίλοι του τρόμου θα θέλουν να δουν σε όλο τον κόσμο».