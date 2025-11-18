Knives Out: Κυκλοφόρησε το trailer της τρίτης ταινίας - Επιστρέφει ο Ντάνιελ Κρεγκ και μαζί ένα σούπερ καστ

Ποια η υπόθεση της ταινίας

Στις 26 Νοεμβρίου, έρχεται στους κινηματογράφους η τρίτη ταινία της σειράς Knives Out, με τον Ντάνιελ Κρεγκ να επιστρέφει στον ρόλο του πιο διάσημου ντετέκτιβ, Μπενουά Μπλανκ. Νιώθουμε πολύ έτοιμοι να τον απολαύσουμε στη νέα υπόθεση. Η ταινία θα γίνει διαθέσιμη και στο Netflix, στις 12 Δεκεμβρίου.

Το πρώτο trailer δόθηκε στη δημοσιότητα, με αρκετές ενδείξεις για την πλοκή. Βέβαια, δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη, καθώς συμμετέχει ένα σούπερ καστ. Μίλα Κούνις, Γκλεν Κλόουζ, Κέρι Ουάσινγκτον είναι μόνο μέρικα από αυτά. «Αυτό ξεπερνά κατά πολύ την τυπική αστυνομική έρευνα. Είναι κάτι που ούτε εγώ έχω ξαναζήσει», ακούγεται να λέει ο Μπενουά Μπλανκ.

Η υπόθεση του Knives Out

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη ενορία στη βόρεια Νέα Υόρκη, όπου η ήρεμη καθημερινότητα των πιστών ανατρέπεται όταν ένας από τους ηγέτες της εκκλησίας εντοπίζεται νεκρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το γεγονός συνταράσσει την κλειστή κοινότητα και αποκαλύπτει ρήγματα που κρύβονταν με μαεστρία πίσω από το πέπλο της ευλάβειας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εντελώς διαφορετικοί ιερείς: ο Τζαν Ντουπλεντίσι, ένας πρώην πυγμάχος που γύρισε την πλάτη στο παρελθόν του για να αφιερωθεί στην πίστη και ο Μονσινιόρ Τζέφερσον Γουίκς, μια επιβλητική αλλά αινιγματική φιγούρα με μεγάλη επιρροή στην ενορία.

Καθώς ο θάνατος του εκκλησιαστικού ηγέτη εγείρει ύποπτα ερωτήματα, η κοινότητα γεμίζει μυστικά, ψίθυρους και πιθανές αιτίες που κανείς δεν τολμά να παραδεχτεί. Εκεί είναι που αναλαμβάνει ο Μπενουά Μπλανκ να ξετυλίξει το κουβάρι της δολοφονίας και να ανακαλύψει τον δράστη.

Σε εκδήλωση του Deadline στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, ο Ράιαν Τζόνσον δήλωσε ότι το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ακολουθεί μια πιο παραδοσιακή δομή μυστηρίου σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μέρη, Glass Onion και Knives Out. «Η ταινία έχει σχεδόν κλασική δομή μυστηρίου: στο πρώτο μέρος γνωρίζουμε όλους τους υπόπτους και τον πρωταγωνιστή, που δεν είναι ο ντετέκτιβ. Στη συνέχεια συμβαίνει ο φόνος και εμφανίζεται ο ντετέκτιβ».

Ο Τζόνσον πρόσθεσε, επίσης, ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από το franchise, το οποίο ξεκίνησε το 2019, και εργάζεται σε ένα νέο σενάριο που περιέγραψε ως «κάτι εντελώς διαφορετικό και πρωτότυπο».

Το καστ του Knives Out πλαισιώνουν επιπλέον οι Τζέρεμι Ρένερ, Άντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι και Ντάριλ ΜακΚόρμακ.