Το Tell Me Lies επιστρέφει με την τρίτη σεζόν και εδώ είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Επιτέλους η συνέχεια του Tell Me Lies έρχεται στο Disney+

Το έπος που λέγεται Tell Me Lies, η σειρά που καταπιάνεται με το πόσο τοξικές μπορούν να γίνουν οι σημερινές σχέσεις, επιστρέφει με την τρίτη σεζόν. Τα νέα επεισόδια θα γίνουν διαθέσιμα στο Disney+, τον Ιανουάριο. Αν δεν έχεις ιδέα για τη σειρά, τότε αυτή είναι μια καλή στιγμή να την ξεκινήσεις.

Το Tell Me Lies, που έκανε πρεμιέρα το 2022, βασίζεται στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Κάρολα Λόβερινγκ, που εκδόθηκε το 2018. Η υπόθεση ακολουθεί τη θυελλώδη σχέση της Λούσι και του Στίβεν, γεμάτη τοξικότητα και ψέματα, σε διάστημα οκτώ ετών και βαδίζοντας σε δύο χρόνους. Έχουμε τα μπρος-πίσω δηλαδή.

Μην βγάλεις γρήγορα συμπεράσματα όμως. Η σειρά δεν είναι μια κλασική, ανάλαφρη rom-com, αλλά το αντίθετο. Είναι ένα δράμα με plot twists, μυστικά και cliffhangers, που σκιαγραφεί υπέροχα τις ανθρώπινες σχέσεις της σύγχρονης εποχής. Το πολύ ωραίο είναι πως το φινάλε των δύο κύκλων, είναι το ένα η συνέχεια του άλλου, γι’αυτό και θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν.

Τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Tell Me Lies

Η πρώτη σεζόν του Tell Me Lies επικεντρώθηκε στη σχέση της Λούσι και του Στίβεν, η οποία ξεκίνησε ως ένα σύγχρονο νεανικό ρομάντζο, με την αμφιθυμία να πλανάται στον αέρα και τις προβληματικές συμπεριφορές. Γρήγορα μετατρέπεται σε μια εμμονική σχέση, η οποία αλλάζει ολοκληρωτικά τις ζωές τους.

Η δεύτερη σεζόν ξεκινά αμέσως μετά τον χωρισμό τους και η ιστορία ουσιαστικά επικεντρώνεται στις συνέπειες των γεγονότων που συνέβησαν στην πρώτη. Το φινάλε έκλεισε με ένα έντονο cliffhanger και μια τραγική κατάληξη, αφήνοντάς μας με το στόμα ανοιχτό. Γι’ αυτό και ανυπομονούμε να έρθει επιτέλους η τρίτη σεζόν.

Για την οποία γνωρίζουμε ότι θα γίνει διαθέσιμη στις 13 Ιανουαρίου στο Disney+, με δύο επεισόδια. Συνολικά θα είναι οκτώ. Όσον αφορά την πλοκή της ιστορίας, η Λούσι και ο Στίβεν αναζωπυρώνουν τον ταραχώδη έρωτά τους στην αρχή του εαρινού εξαμήνου στο Baird College.

Disney+

Παρά τις υποσχέσεις τους ότι αυτή τη φορά όλα θα είναι διαφορετικά, τα παλιά λάθη εμποδίζουν τις καλύτερες προθέσεις τους, ενώ η Λούσι βρίσκει τον εαυτό της μπλεγμένο σε μια διαμάχη που δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Παράλληλα, οι καταστροφικές συνέπειες της προηγούμενης χρονιάς αναγκάζουν τους φίλους της Λούσι και του Στίβεν να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Καθώς τα σκάνδαλα και τα μυστικά οξύνονται στο campus, οι αδυσώπητες συνέπειες απειλούν τη Λούσι και όλους όσους βρίσκονται στον κύκλο της.

Μιλώντας στο Elle τον Αύγουστο, η Γκρέις βαν Πάτεν (υποδύεται την Λούσι) αποκάλυψε πως η τρίτη σεζόν θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει πιο τρελό, αλλά οι θαυμαστές να ετοιμαστούν. Υπάρχει περισσότερο χάος και περισσότερη ένταση. Ακόμα κι εμείς δεν ξέρουμε πώς τελειώνει η σεζόν».

Disney+

Με τη σειρά της, η δημιουργός της σειράς Μέγκαν Όπενχαϊμερ υποσχέθηκε ότι «τα πράγματα θα γίνουν πιο έντονα και ότι κάποια μορφή δικαιοσύνης πρέπει να αποδοθεί».

Σχετικά με τη Λούσι και τον Στίβεν και το πώς θα εξελιχθεί η σχέση τους, η Γκρέις βαν Πάτεν σχολίασε στο Hollywood Reporter: «Η Λούσι και ο Στίβεν γνωρίζουν τις πιο σκοτεινές πλευρές ο ένας του άλλου. Είναι έτοιμη να ρισκάρει ξανά, νομίζοντας ότι θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά - κι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της».