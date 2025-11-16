3 σειρές που θα κάνουν την Κυριακή σου ακόμα καλύτερη

Με αυτές τις σειρές, αλήθεια, δεν θα χάσεις την ώρα σου

Η Κυριακή είναι για να χαλαρώνουμε (εντάξει, περίπου) και να βλέπουμε τις σειρές που όλοι μιλάνε γι’ αυτές και δεν προλάβαμε να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλές και καλές επιλογές στις streaming πλατφόρμες και πραγματικά δεν ξέρω πού θα βρούμε χρόνο να τις δούμε όλες. Γι’ αυτό πρέπει να μπουν προτεραιότητες, συμφωνείς;

Αν ναι, τότε σίγουρα πρέπει να δεις τη σειρά που γίνεται πανικός μαζί της, και όχι άδικα. Είναι διαθέσιμη στο Apple TV και έχει τρία επεισόδια διαθέσιμα, οπότε σήμερα μπορείς να τα δεις όλα. Αλλά υπάρχουν ακόμα κι αλλές επιλογές, στο Netflix αυτή τη σειρά, με δύο σειρές εξίσου καλές, που είναι για να κάνεις binge-watching. Δηλαδή, ό,τι πρέπει αν θες απλά να την βγάλεις στον καναπέ και να μην κάνεις τίποτε άλλο.

Pluribus

Ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτή η σειρά έχει κάθε λόγο να αποτελεί θέμα συζήτησης. Έχει το πιο ωραίο πρώτο επεισόδιο που έχουμε δει ever και την πιο απίστευτη ερμηνεία της Ρία Σέιχορν, της οποίας το υποκριτικό ταλέντο άργησε πολύ να αναγνωριστεί. Δημιουργός του Pluribus που είναι διαθέσιμο στο Apple TV, είναι ο Βινς Γκίλιγκαν, που μας έχει χαρίσει και τα Breaking Bad και Better Call Saul.

Το Pluribus έχει τρία επεισόδια διαθέσιμα, αν και είμαι σίγουρη ότι όλοι θα την είχαμε τελειώσει μια και έξω αν η Apple έδινε όλα τα επεισόδια εξαρχής. Εδώ η υπόθεση ακολουθεί την Κάρολ, η οποία βλέπει την ανθρωπότητα να έχει “χτυπηθεί” από έναν ιό, που κάνει τους πάντες χαρούμενους - εκτός από εκείνη. Είναι από μόνο του cringe να βλέπεις τόση ευτυχία, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στις μέρες μας. Η ίδια θα προσπαθήσει να επαναφέρει τα πράγματα στην αρχική κατάσταση, αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε πώς στο καλό θα το κάνει αυτό. Τι έχει σκαρφιστεί δηλαδή ο Γκίλιγκαν. Must-see σειρά.

The Beast in Me

Ήταν από τις σειρές που ανυπομονούσα να δω. Κι όπως ήταν αναμενόμενο, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ελληνικού top10 στο Netflix. Το The Beast in Me έχει στους πρωταγωνιστικούς ρόλους δύο πολύ δυνατά ονόματα: την Κλερ Ντέινς και τον Μάθιου Ρις. Τα οκτώ επεισόδια θα τα απολαύσεις, ό,τι πρέπει για την χαλαρή Κυριακή στο σπίτι.

Εδώ η ιστορία ακολουθεί την Άγκι Γουιγκς, μία συγγραφέα που πενθεί τον θάνατο του μικρού της γιου, και τον Νάιλ Τζάρβις, τον νέο της γείτονα. Ένας άνδρας που υπήρξε βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της γυναίκας του, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Η Άγκι αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο με την ιστορία του, αλλά αυτή δεν είναι μια καλή ιδέα. Σύντομα τα πράγματα θα γίνουν περίπλοκα, ειδικά μετά την ανάμειξη του FBI.

As You Stood By

Το νέο κορεάτικο θρίλερ στο Netflix, θα το δεις μονοκοπανιά. Το As You Stood By έχει δυνατές ερμηνείες από τις δύο πρωταγωνίστριες και περιγράφει υπέροχα το πώς οι θεσμοί αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Πολλοί χαρακτήρισαν τη σειρά ως nerve-wracking, ότι προκαλεί δηλαδή αγωνία και άγχος.

Η υπόθεση ακολουθεί δύο γυναίκες, τις Jo Eun-su και Jo Hui-su, που η ζωή τις έχει φέρει κοντά με έναν δεσμό σχεδόν αδελφικό. Η Hui-su είναι παγιδευμένη σε έναν γάμο όπου υφίσταται συστηματική κακοποίηση από τον σύζυγό της -έναν άντρα ισχυρό, χειριστικό και αδίστακτο. Παρά τις προσπάθειές της, κανείς δεν την προστατεύει, ούτε η αστυνομία ούτε οι κοινωνικές δομές. Η Eun-su, βλέποντας τη φίλη της να καταρρέει, καταστρώνει μαζί της ένα σχέδιο δολοφονίας του. Αλλά μπλέκουν σε ένα επικίνδυνο δίκτυο ψεμάτων, φόβου και απρόβλεπτων καταστάσεων.