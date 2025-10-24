Η μία σειρά που επιτέλους πρόσθεσε το Netflix και άλλες τέσσερις που κυκλοφόρησαν τώρα

Όποια σειρά και να δεις το Σαββατοκύριακο, εγγυώμαι ότι θα την απολαύσεις

Νομίζω δεν έχω χαρεί περισσότερο για σειρά που έχει προσθέσει το Netflix. Εντάξει, τα Φιλαράκια ίσως και να κερδίζουν κατά κράτος, αλλά είναι μεγάλη η πίκρα μου ακόμα που τα έχει αφαιρέσει από την βιβλιοθήκη του. Τέλος πάντων, αναφέρομαι στο Shameless, που το έκανε ξανά διαθέσιμο.

Είναι μία σειρά που έχει 11 σεζόν, αλλά μην τρομάζεις, δεν θα καταλάβεις πώς θα περάσει ο χρόνος βλέποντάς την. Αν θες κάτι γρήγορο για κατανάλωση σίγουρα δεν είναι το Shameless για σένα και αντ'αυτού μπορείς να δεις τις επιπλέον τέσσερις προτάσεις - ιδανικές για το Σαββατοκύριακο. Ή και το τετραήμερο, αν έχεις βάλει άδεια τη Δευτέρα.

Ποια σειρά βλέπουμε το Σαββατοκύριακο

Shameless

Είναι μία σειρά φαινόμενο, που ευτυχώς το Netflix την πρόσθεσε ξανά στην πλατφόρμα του. Το Shameless δεν είναι για το Σαββατοκύριακο, μιας και έχει έντεκα σεζόν, αλλά είναι μια ιδανική στιγμή να την ξεκινήσεις τώρα. Σου υπόσχομα πως θα την απολαύσεις. Εδώ ακολουθούμε την αρκετά δυσλειτουργική οικογένεια Γκάλαχερ. Ο πατέρας είναι αλκοολικός, η μητέρα δεν υπάρχει στο κάδρο και η 18χρονη μεγαλύτερη κόρη έχει αναλάβει να μεγαλώσει τα υπόλοιπα αδέρφια της. Πηγαίνει καλά αυτό; Όχι πάντα. Η Φιόνα είναι ένας από τους χαρακτήρες που σίγουρα βάζεις στην καρδιά σου, αλλά όλοι είναι μοναδικοί.

Να σημειωθεί πως χάρη στο Shameless έγινε γνωστός και ο υπέροχος Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, που μας έχει χαρίσει, από το τέλος της σειράς και έπειτα, φοβερές ερμηνείες. Σίγουρα δεν πρέπει να την αφήσεις από το ραντάρ σου.

The Monster of Florence

Στην κορυφή του ελληνικού Top10 στο Netflix, βρίσκεται η true crime μίνι σειρά (ή πιο σωστά, σειράρα) που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και συγκεκριμένα στην υπόθεση του διαβόητου serial killer, που έμεινε στην ιστορία ως το Τέρας της Φλωρεντίας. Επί δύο δεκαετίες, από το 1968 μέχρι το 1985 είχε γίνει ο τρόμος της Ιταλίας.

Ο δράστης (ή οι δράστες) δολοφονούσε με παρόμοιο τρόπο ζευγάρια που βρίσκονταν σε απομονωμένα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο. Η σειρά παρουσιάζει διαφορετικές θεωρίες και υπόπτους, καθώς και το πώς τα μέσα ενημέρωσης, η κοινωνία και η αστυνομία μπορούν να διαμορφώσουν διαφορετικά την υπόθεση.

Nobody Wants This

Η rom-com επέστρεψε στο Netflix με την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν και είναι, ξανά, το ίδιο απολαυστική όπως η πρώτη. Ευχαριστούμε Έριν Φόστερ. Η χημεία των Άνταμ Μπρόντι και Κρίστεν Μπελ είναι σαν μαγνήτης. Το Nobody Wants This το ξεκίνας και το τελειώνεις αμέσως - χωρίς παύσεις. Είναι οκτώ επεισόδια, διάρκειας μισής ώρας, που φεύγουν μονοκοπανιά.

Στη δεύτερη σεζόν, βλέπουμε την Τζοάν και τον Νόα να ζουν τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής τους, μέχρι που τα προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους. Ειδικά όταν η Τζοάν ανακαλύπτει το πώς συμπεριφέρθηκε σε προηγούμενες σχέσεις ο Νόα. Το Nobody Wants This δεν γίνεται να μην το αγαπήσεις.

No One Saw Us Leave

Μία δραματική σειρά βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένη από το βιβλίο της Tamara Trottner, στο οποίο αφηγείται την δική της ιστορία, που ξεκινά από όταν ήταν μικρή - όταν κατά τη δεκαετία του 60, ο πατέρας της πήρε την ίδια και τον αδερφό της μακριά από την μητέρα τους.

Στο No One Saw Us Leave του Netflix, παρακολουθούμε την Βαλέρια και το Λίο που βρίσκονται σε έναν γάμο - αποτέλεσμα κοινωνικών πιέσεων και συμφερόντων. Όταν ο Λίο αποφασίζει να πάρει τα παιδιά και να τα μεταφέρει κάπου εκτός Μεξικού, η ίδια στρέφεται σε έναν πρώην πράκτορα της Mossad για να κατάφερει να τα ανακαλύψει. Η σειρά δίνει έμφαση στη μητρότητα, την κοινωνική καταπίεση, τη σύγκρουση ανάμεσα στη πίστη και την ελευθερία και στην ψυχολογική κατάσταση μιας γυναίκας που προσπαθεί να πάρει ξανά τον έλεγχο της ζωής της.

The Last Frontier

Η σειρά δράσης και μυστηρίου στο AppleTv+, ακολουθεί τον Τζέισον Κλαρκ στον ρόλο ενός ομοσπονδιακού αστυνόμου, του Φρανκ Ρέμνικ, που διεξάγει έρευνα σε μια απομονωμένη περιοχή της Αλάσκας. Ποιους κυνηγάει; Ορισμένους κρατούμενους που κατάφεραν να το σκάσουν μετά τη συντριβή αεροπλάνου, στο οποίο συνολικά επέβαιναν πενήντα κατάδικοι. Ο Ρέμνικ υποψιάζεται πως το δυστύχημα μόνο τυχαίο δεν ήταν, ενώ η ανάμειξη της CIA περιπλέκει τα πράγματα. Ένας καλός λόγος για να ανυπομονούμε, είναι ο δημιουργός του The Last Frontier, ο Τζον Μπόκενκαμπ, που ήταν πίσω από το υπέροχο The Blacklist.

Προς το παρόν έχουν γίνει διαθέσιμα τα τέσσερα επεισόδια, αλλά είναι ό,τι πρέπει για να περάσεις το Σαββατοκύριακο.