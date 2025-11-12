Η Ευγενία Μαόφη δημιουργεί κοσμήματα που «μιλάνε» σε Braille και Νοηματική

Με 25 χρόνια στην Ειδική Αγωγή, «κωδικοποιεί» την αγάπη και τη δύναμη σε κοσμήματα που μπορείς να διαβάσεις με την αφή

Σε έναν κόσμο όπου η ομορφιά είναι συχνά μόνο οπτική, ένα brand έρχεται να την κάνει ψηλαφητή, προσβάσιμη και ουσιαστική. Tα Dots.Art for All δεν είναι απλώς κοσμήματα. Είναι φορείς μηνυμάτων, κωδικοποιημένα σε γραφή Braille (Μπράιγ) και αποτυπωμένα στη γλώσσα της Νοηματικής.

Πίσω από αυτή τη μοναδική ιδέα βρίσκεται η Ευγενία Μαόφη, μια γυναίκα με διπλή ταυτότητα: 25 χρόνια εμπειρίας στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία, και μια βαθιά αγάπη για την τέχνη της Αργυροχρυσοχοΐας.

Η φιλοσοφία του brand είναι επαναστατική στην απλότητά της: η επικοινωνία και η τέχνη ανήκουν σε όλους. Τα κοσμήματά της δεν στολίζουν απλώς. "Μιλούν" για αγάπη, δύναμη και σεβασμό, κάνοντας την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη μια "chic" και σύγχρονη δήλωση με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αυτή τη συνέντευξη, η Ευγενία Μαόφη εξηγεί πώς «πάντρεψε» τους δύο κόσμους της και πώς ένα κόσμημα ίσως και να μπορεί να αλλάξει τελικά τον κόσμο.

H γέννηση του "Dots": Από την Ειδική Αγωγή στην Τέχνη

Η πορεία της Ευγενίας Μαόφη δεν ήταν γραμμική. Με 25 χρόνια στην Ειδική Αγωγή και σπουδές στην Ψυχολογία, η καθημερινή της επαφή με ανθρώπους με διαφορετικές ικανότητες επικοινωνίας ήταν καθοριστική. Παράλληλα, η αργυροχρυσοχοΐα ήταν πάντα η δημιουργική της διέξοδος. Η στιγμή-κλειδί, όπως εξηγεί, ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να δώσει έναν κοινωνικό σκοπό στην τέχνη της.

«Σιγά-σιγά συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να ενώσω αυτά τα δύο πάθη: να φτιάξω κοσμήματα που όχι μόνο είναι αισθητικά όμορφα, αλλά μιλούν μέσα από τη γραφή Μπράιγ και τη νοηματική γλώσσα ώστε να απευθύνονται σε όλους — και ταυτόχρονα να στέλνουν ένα μήνυμα συμπερίληψης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Ήταν σαν να βρήκα έναν τρόπο να εκφράσω την αγάπη μου για την τέχνη, την ψυχολογία και τις ευάλωτες ομάδες ταυτόχρονα.»

Η Ειδική Αγωγή της έδωσε τα εργαλεία της παρατήρησης και της προσαρμογής, τα οποία εφάρμοσε απευθείας στο μέταλλο. Κάθε κόσμημα σχεδιάζεται με γνώμονα το πώς κάποιος θα αλληλεπιδράσει μαζί του, πώς θα το «διαβάσει». Όπως τονίζει η ίδια, «η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα».

Η τέχνη της επικοινωνίας: Braille & Νοηματική ως Design

Η καθημερινή επαφή με εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας (σύμβολα, Braille, Νοηματική) άλλαξε ριζικά την οπτική της δημιουργού για το τι σημαίνει "επικοινωνία". Συνειδητοποίησε ότι επικοινωνία δεν είναι μόνο ο ήχος, αλλά και η αίσθηση, η αφή, η μορφή και η κίνηση. Αυτή την εμπειρία μεταφέρει στο μέταλλο, δημιουργώντας ψηλαφητά αντικείμενα που ανοίγουν έναν διάλογο πέρα από τα λόγια.

Γιατί επιλέξατε τη γραφή Braille και τη Νοηματική Γλώσσα ως κεντρικό στοιχείο; Τι σας γοήτευσε σε αυτές που τις κάνει, κατά τη γνώμη σας, "chic" και σύγχρονες;

«Επίλεξα τη γραφή Μπράιγ και τη Νοηματική Γλώσσα γιατί είναι δίοδοι προσβασιμότητας και επικοινωνίας που συχνά παραβλέπονται στην καθημερινότητά μας. Με γοήτευσε ο μοναδικός τους συνδυασμός λειτουργικότητας και αισθητικής — η Μπράιγ με τις ανάγλυφες κουκκίδες της που με μαγεύουν και η Νοηματική με την κινησιολογία της έχουν γεωμετρία, ρυθμό και μορφή που μπορούν να γίνουν κομψά σχέδια πάνω στο μέταλλο. Αυτό που τις κάνει «chic» και σύγχρονες είναι ότι μετατρέπουν την ανάγκη για επικοινωνία σε τέχνη που φοράμε, κάνοντας ταυτόχρονα αισθητική δήλωση και κοινωνικό μήνυμα.»

«Κωδικοποιημένα» μηνύματα με κοινωνικό αντίκτυπο

Τα κοσμήματα Dots είναι "κωδικοποιημένα". Τι θέλουν όμως να "κρύψουν" οι άνθρωποι πάνω τους; Όπως αποκαλύπτει η δημιουργός, οι πιο δημοφιλείς επιλογές είναι λέξεις με βαθύ προσωπικό νόημα: αγάπη, δύναμη, θάρρος, χαρά ή τα ονόματα αγαπημένων προσώπων.

«Μέσα από το Dots, θέλουν να εκφράσουν κάτι βαθύ και προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν ένα μικρό κοινωνικό σχόλιο — ότι η επικοινωνία και η έκφραση δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων. Ο κωδικοποιημένος τρόπος αποτύπωσης του μηνύματος τους ενθουσιάζει, καθώς μπορούν να το διατηρήσουν κρυφό σαν φυλαχτό πάνω τους.»

Ένα μεγάλο μέρος της συλλογής απευθύνεται συνειδητά σε άτομα με μειωμένη όραση ή ακοή. Το feedback που λαμβάνει η Ευγενία από αυτή την κοινότητα είναι η πραγματική κινητήριος δύναμη πίσω από το brand.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι με μειωμένη όραση ή ακοή μου έχουν περιγράψει... πόσο μοναδικό είναι να μπορούν να “διαβάσουν” ένα μήνυμα με την αφή πάνω στο κόσμημα που φορούν καθημερινά ή σε αυτό που θέλουν να προσφέρουν σ’ έναν φίλο ή σύντροφό τους και να μπορεί να το ‘δει’. Για μένα, αυτή η εμπειρία δίνει νόημα σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας — δεν πρόκειται μόνο για αισθητική, αλλά για αληθινή επικοινωνία και σύνδεση.»

Η Ευγενία Μαόφη περιγράφει τα "Dots. Art for all" ως «κοσμήματα που επαναστατούν και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο». Μια δυνατή δήλωση, που η ίδια σπεύδει να εξηγήσει.

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι ένα κόσμημα μπορεί να "επαναστατήσει" το 2025;

«Ναι, η επανάσταση δεν είναι μόνο μεγάλες διαδηλώσεις· είναι μικρές καθημερινές πράξεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Τα Dots “επαναστατούν” γιατί μετατρέπουν κάτι τόσο προσωπικό όπως ένα κόσμημα σε εργαλείο επικοινωνίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης.

Τα dots φέρουν μηνύματα όπως Αγάπη, Ισότητα, Σεβασμός, Δύναμη, και κάθε φορά που κάποιος φορά ένα κόσμημα που μπορεί να διαβαστεί με την αφή... Στέλνει μήνυμα σε όσους τον βλέπουν — ότι η διαφορετικότητα είναι όμορφη, ότι η επικοινωνία δεν έχει περιορισμούς. Στον κόσμο του 2025, αυτό είναι μια μικρή αλλά δυνατή επανάσταση. Γιατί ο κόσμος μας πρέπει να γίνει συμπεριληπτικός επιτέλους.»

Μέρος των κερδών διατίθεται σε φορείς που στηρίζουν άτομα με αναπηρία. Είναι ηθική υποχρέωση ή ταυτότητα του brand;

«Η κοινωνική δράση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των Dots. Δεν είναι απλώς μια προσωπική ηθική υποχρέωση — είναι η καρδιά του brand. Από την πρώτη στιγμή ήθελα η δημιουργία μου να έχει νόημα πέρα από την αισθητική: Να στέλνει μήνυμα συμπερίληψης και να στηρίζει πραγματικά ανθρώπους με διαφορετικές ικανότητες ή ανάγκες.

Οι πελάτες μας το αντιλαμβάνονται και το εκτιμούν... νιώθουν ότι η αγορά ενός Dots δεν είναι απλώς μια αγορά κοσμήματος, αλλά μια μικρή πράξη κοινωνικής ευθύνης... Έχουμε πελάτες που ενώ δε φορούν κοσμήματα, θα πάρουν το dots για να στηρίξουν την ιδέα αλλά και τη δράση αυτή.»

Η έμπνευση της Αίγινας: Το «νησί των καλλιτεχνών»

Η έδρα του εργαστηρίου και του καταστήματος "Dots.Art for All" δεν είναι η Αθήνα, αλλά η Αίγινα. Η επιλογή του νησιού ήταν στρατηγική: Προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, επιτρέποντας στην ιδέα της συμπερίληψης να ταξιδέψει μακριά, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την ηρεμία, το φως και τον αργό ρυθμό που απαιτεί η δημιουργία.

Η Ευγενία Μαόφη αισθάνεται ήδη μέρος της πλούσιας καλλιτεχνικής κληρονομιάς του νησιού: «Είναι σαν να περπατάς ανάμεσα σε ζωντανές αναμνήσεις τέχνης, που σε παρακινούν να δημιουργήσεις με ουσία και νόημα», αναφέρει. Η καθημερινότητά της εκεί, αν και "φρέσκια" στο νησί, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός δημιουργίας και ηρεμίας, όπου η τέχνη και η κοινωνική ευαισθησία συναντιούνται.

Το brand ξεκίνησε με Braille και Νοηματική, αλλά η αναζήτηση της Ευγενίας για συστήματα επικοινωνίας δεν σταματά. Ήδη, στη νέα συλλογή με τα γούρια για το 2026, εντάχθηκε η γεωμετρική αραβική γραφή (Square Arabic).