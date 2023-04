O Brad Pitt άφησε έναν γείτονα να μείνει δωρεάν στην έπαυλή του μέχρι να πεθάνει. Κι εκείνος έζησε μέχρι τα 105

Την αποκάλυψη έκανε η επίσης ηθοποιός και γειτόνισσα του Brad Pitt, Cassandra Peterson

Μετά τις αποκαλύψεις για τη συναισθηματική και σωματική κακοποίηση της Angelina Jolie από τον Brad Pitt, έρχεται τώρα στη δημοσιότητα μια πιο «θετική πλευρά» του διάσημου ηθοποιού, η οποία δείχνει πως έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους γείτονές του. Εξαιρετικό timing από την PR ομάδα του Pitt, είναι η αλήθεια.



Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, φαίνεται πως ο Brad Pitt άφησε έναν γείτονά του να μείνει χωρίς ενοίκιο στην έπαυλη των $40 εκατομμυρίων δολαρίων του ηθοποιού, όταν πέθανε η γυναίκα του. Ο Pitt επέτρεψε στον John, όπως ήταν το όνομα του γείτονα, να μείνει εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Μάλιστα, ο άνθρωπος αυτός, είχε φτάσει τα 105 χρόνια.

Brad Pitt 'let his 105-year-old neighbor live rent-free on his $39m former compound for years' https://t.co/pC4AhRrQ5Q