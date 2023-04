H Jennifer Garner δεν θέλει να βλέπει τα memes του Affleck γιατί την κάνουν να μη νιώθει καλά

Η αποκάλυψη της διάσημης ηθοποιού, για το πώς νιώθει όταν βλέπει ειδήσεις που αφορούν την ίδια ή τον πρώην σύζυγό της, Ben Affleck

Μπορεί ο κόσμος (και εμείς) να λατρεύουμε τις εικόνες με τον Ben Affleck και ειδικά τα πρόσφατα meme που μας χάρισε- ωστόσο η Jennifer Garner, δεν περνάει και τόσο καλά με όλα αυτά. Η ίδια δήλωσε πως αποφεύγει να βλέπει περιεχόμενο και ειδήσεις που αφορούν τον Ben Affleck ή την ίδια, επειδή δεν νιώθει καθόλου καλά ακόμη και αν πρόκειται για κάτι θετικό:

«Προσπαθώ πραγματικά σκληρά για να μην βλέπω κανέναν από τους δύο μας στον Τύπο», λέει η 50χρονη ηθοποιός στο περιοδικό Stellar. «Δεν με κάνει να αισθάνομαι καλά, ακόμη και αν είναι κάτι καλό για έναν από τους δυο μας», πρόσθεσε. «Δεν έχω ανάγκη να βλέπω κανέναν από την οικογένειά μου να γίνεται meme. Αν και είμαι σίγουρη ότι αξίζει meme!».

Η Jennifer Garner γνωρίστηκε με τον Ben Affleck το 2001, όταν συμμετείχαν και οι δυο στα γυρίσματα της ταινίας «Pearl Harbor». Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα το 2004, οι δυο τους ξεκίνησαν και επίσημα τις δημόσιες κοινές εμφανίσεις, ενώ τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκαν και απέκτησαν το πρώτο από τα τρία τους παιδιά.

Οι δρόμοι τους χώρισαν το 2015, με τους δυο να έχουν ιδιαίτερα καλές σχέσεις μέχρι και σήμερα, ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι και το ζευγάρι είχε σημαντικές δυσκολίες.

Το διαζύγιο τους, οριστικοποιήθηκε το 2018, την ίδια χρονιά που ο Affleck μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης για το αλκοόλ. Σε συνέντευξη του στο The Howard Stern Show, ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε πως ένιωθε παγιδευμένος στον γάμο του και πιθανώς να έπινε ακόμη αν δεν είχε χωρίσει.

Jennifer Garner said that she tries really hard to not see memes made on her family, especially her ex, Ben Affleckhttps://t.co/qEpxytRz4n