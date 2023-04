Η Blake Lively και ο Ryan Reynolds στις πρώτες διακοπές μετά τη γέννηση του μωρού, μαζί με τις μαμάδες τους

Το διάσημο ζευγάρι στις πρώτες του διακοπές, μετά την απόκτηση του τέταρτου παιδιού τους

Πριν από δύο μήνες, η Blake Lively έφερε στον κόσμο το 4ο παιδί της και μοιάζει να είναι καλύτερα από ποτέ, στις πρόσφατες οικογενειακές τους διακοπές. Η διάσημη ηθοποιός απολαμβάνει τη θάλασσα και τον ήλιο, παρέα με τον αγαπημένο της Ryan Reynolds, αλλά και τις μητέρες τους, οι οποίες τους συνοδεύουν στο ταξίδι τους.

"She sells seashells down by the seashore", έγραψε η Lively κάνοντας ένα λογοπαίγνιο, ενώ οι οικογενειακές λήψεις, δείχνουν ιδιαίτερα ευχάριστες. Η ίδια χωρίς καθόλου μακιγιάζ και με αρκετά κοσμήματα με κοχύλια, ποζάρει στον φακό και αποθεώνεται από τους fans της.

«Είμαι εδώ για να υπενθυμίσω στον Ryan για 1.342.589η φορά πόσο τυχερός είναι!», σχολίασε ένας χρήστης.

Η Lively αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Forbes Power Women's Summit, όταν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά στο κόκκινο χαλί. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το φύλο του μωρού, ενώ το διάσημο ζευγάρι, έχει αποκτήσει ήδη τρεις κόρες: την 8χρονη James, την 6χρονη Inez και την 3χρονη Betty.