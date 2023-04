Η Rihanna ανέβασε αξιολάτρευτες πόζες του γιου της από το πρώτο του Πάσχα

O μικρός μαζεύει αυγά, φοράει αυτιά λαγού, τρώει γλυκά και περνάει την καλύτερη ζωή του

Το φετινό Πάσχα για τη Rihanna είναι πολύ ξεχωριστό καθώς είναι το πρώτο που περνάει μαζί με τον γιο της. Φυσικά, η star μοιράστηκε με τους fans της στο Instagram μερικά αξιολάτρευτα στιγμιότυπα, στα οποία ο δέκα μηνών γιος της φοράει αυτιά λαγού, μαζεύει αυγά, έχει μπροστά του ένα παραμύθι, τρώει διάφορα γλυκά και χαρίζει στον φακό τις πιο απίστευτες γκριμάτσες.

Στη λεζάντα η Rihanna γράφει "Look at heeeeee!!!!" και τα λόγια είναι περιττά. Η star και ο σύντροφός της, A$AP Rocky δεν έχουν ακόμα αποκαλύψει το όνομα του γιου τους ενώ τον Φεβρουάριο, η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του Super Bowl Halftime Show ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της.



To ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Νοέμβριο του 2020 μετά 10 χρόνια φιλίας.

Σε προηγούμενη συνέντευξη της, η Rihanna είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις της μητρότητας, αναφέροντας πως «Δεν κοιμάσαι ούτε λίγο. Είσαι ένα ζόμπι, το οποίο απλά βιώνει όλα αυτά τα συναισθήματα και ακόμη και τότε, είσαι παρανοϊκός».

Ακόμη, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί και στην όμορφη σχέση που έχει ο γιος της, με τον πατέρα του και σύντροφο της. «Έχει εμμονή με τον μπαμπά του. Και εγώ απλά αναρωτιέμαι "Άραγε σε γέννησα εγώ; Τι γίνεται εδώ πέρα;"».