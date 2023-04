Ο ξέφρενος χορός της Halle Berry με μια Drag Queen θα σου φτιάξει τη μέρα

Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει τελευταία

Η Halle Berry το τελευταίο διάστημα χαρίζει στον φακό τις καλύτερες στιγμές της. Πριν λίγες μέρες, έγινε το απόλυτο mood, βγαίνοντας στο μπαλκόνι της γυμνή με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι στην πιο ανέμελη και όμορφη φάση της. Πριν λίγες ώρες, την είδαμε να ζει μια ακόμη αυθεντική εκδοχή του εαυτού της, διασκεδάζοντας στο La Boheme Drag Queen Brunch στο Δυτικό Hollywood με τον σύντροφό της, Van Hunt και μια φίλη της.



Κάποια στιγμή, ο φακός κατέγραψε τη Berry να χορεύει με μια drag Queen και είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει τελευταία. Οι δυο τους χορεύουν με μεγάλο κέφι και το κοινό φυσικά τις καταχειροκροτεί. Τα social media λίγο διχάστηκαν με πολλούς να λένε ότι το video τους έκανε να αισθανθούν «περίεργα», αλλά εμείς κρατάμε τα θετικά σχόλια που γράφτηκαν, εκφράζοντας μόνο θαυμασμό για τον εντελώς «ακομπλεξάριστο» χορό.

#HalleBerry having the time of her life at a drag queen brunch is a #HumpDay mood ✨ #wednesdaywisdom #humpdayvibes pic.twitter.com/oK2QlaoaHh