Το νέο maternity look της Rihanna είναι ό,τι καλύτερο θα δεις σήμερα

Οι στιλιστικές επιλογές της Rihanna, κατά της διάρκεια της 2ης εγκυμοσύνης της, εξακολουθούν να κερδίζουν τις εντυπώσεις

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η Rihanna, μαζί με τον αγαπημένο της A$AP Rocky, και κατάφερε και πάλι να κλέψει τις εντυπώσεις με ένα σαγηνευτικό και κατακόκκινο outfit, το οποίο μπήκε ήδη στη λίστα με τα καλύτερα maternity looks της.



Η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο, την 2η εγκυμοσύνη της και πλέον συνεχίζει δυναμικά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της. Μία από αυτές, είναι και η πιο πρόσφατη, στην οποία φορά μια κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα, η οποία αγκαλιάζει ιδανικά το σώμα και τις καμπύλες της. Η φόρμα, έχει ζιβάγκο, ενώ την περιοχή του λαιμού την έχει αναδείξει με ένα υπέροχο και λαμπερό κόσμημα.

Splash News



Πάνω από την φόρμα, έχει προσθέσει και μια κόκκινη φούστα στην ίδια απόχρωση για ακόμη περισσότερη άνεση. Σε αξεσουάρ το επίσης κόκκινο τσαντάκι της με αλυσίδα, αλλά και τα strappy πέδιλα της, ολοκληρώνουν ιδανικά την total red, βραδινή της εμφάνιση. Όσον αφορά το beauty look της, το μακιγιάζ είναι έντονο με τονισμένα χείλη σε βαθύ κόκκινο, έντονο ρουζ, λαμπερά και τονισμένα μάτια. Τέλος τα μαλλιά της είναι πιασμένα σε ένα messy up do, ενώ στα νύχια επικρατούν ανοιξιάτικες αποχρώσεις σε παστελ λιλά.

Splash News



Παρά το γεγονός πως δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση του φύλου για το δεύτερο παιδί που περιμένει, η Rihanna την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε σε κατάστημα με παιδικά ρούχα στο Los Angeles και απαθανατίστηκε να ψωνίζει ρούχα για νεογνά σε ροζ αποχρώσεις. Το γεγονός αυτό φυσικά και ερμηνεύτηκε ως σημάδι, πως το δεύτερο παιδί της Rihanna που θα έρθει στον κόσμο, θα είναι κορίτσι.

Όπως και να' χει, η τραγουδίστρια φαίνεται έτοιμη να υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της, ενώ πριν από μερικές ημέρες, αγόρασε και ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Los Angeles, στο οποίο θα μεγαλώσει μαζί με την οικογένειά της.