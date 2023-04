Rihanna: Αυτό είναι το σπίτι που αγόρασε από πρωταγωνιστή των Friends για $21.6 εκατομμύρια

To πολυτελές διαμέρισμα βρίσκεται στον 40ο όροφο σε περιοχή του Los Angeles και αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα του Hollywood

Η οικογένεια της Rihanna μεγαλώνει και εκείνη βρήκε το διαμέρισμα, στο οποίο θα περάσει τα επόμενα χρόνια μαζί με τα δύο παιδιά της και τον A$AP Rocky. To συγκεκριμένο πολυτελές διαμέρισμα, πριν το αγοράσει η star, ανήκε στον πρωταγωνιστή από τα «Φιλαράκια», Matthew Perry, ο οποίος έβαλε το διαμέρισμα προς πώληση το 2021 για $21.6 εκατομμύρια.

Rihanna purchased Matthew Perry’s penthouse in an iconic LA building – and the living room is incredible https://t.co/88MTqGbgZR pic.twitter.com/bIodIOtwWI