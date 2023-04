Amy Winehouse: In Her Words - Έρχεται το βιβλίο για το κορίτσι «που μεγάλωσε για να γίνει θρύλος»

Tον πρόλογο του βιβλίου έγραψαν οι γονείς της Winehouse, οι οποίοι είπαν ότι «είναι μία όμορφη νέα συλλογή από σημειώσεις και σκέψεις της Amy, που δείχνει μια άλλη πλευρά της, διασκεδαστική και πνευματώδη»

Αν ήσουν φανατικός οπαδός της Amy Winehouse, τότε θα έχεις τη δυνατότητα σε λίγο καιρό να έχεις στα χέρια σου το το επερχόμενο βιβλίο "Amy Winehouse: In Her Words', το οποίο θα περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα προσωπικά της ημερολόγια, φωτογραφίες, αλλά και σημειώσεις της.

Η κυκλοφορία του βιβλίου ανακοινώθηκε μέσα από τα social media της, τα οποία διαχειρίζεται πλέον, το ίδρυμα Amy Winehouse. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το βιβλίο περιλαμβάνει «τα ημερολόγιά της, που δεν έχουν δημοσιευτεί ξανά, χειρόγραφους στίχους και οικογενειακές φωτογραφίες, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα για το κορίτσι που μεγάλωσε για να γίνει θρύλος».

Fans of the "Back to Black" singer, who died in 2011 at the age of 27 from alcohol poisoning, will gain a deeper comprehension of her life through "In Her Words." #AmyWinehouse https://t.co/SJU6QP6IQH