Beyonce: H στιγμή που αποτίει φόρο τιμής στην Tina Turner σε συναυλία της και η άγνωστη ιστορία

Τραγούδησε συγκινημένη το ‘River Deep, Mountain High’ και εξομολογήθηκε τον θαυμασμό της προς την Turner (παρά το περιστατικό τους το 2013)

Από την μια βασίλισσα στην άλλη. Όποιος είχε την ευκαιρία να βρεθεί στη χθεσινή συναυλία της Beyonce στο Λονδίνο, πέρα από φαντασμαγορικό θέαμα και εντυπωσιακές σκηνές, έζησε συγκίνηση αλλά και θαυμασμό.

Πόσο μάλλον όταν η Beyonce θέλησε να καλέσει το κοινό της, να τραγουδήσουν μαζί και να τιμήσουν την μνήμη της Tina Turner, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 24 Μαΐου του 2023 και σε ηλικία 83 ετών.

Η Beyonce χάρισε στο πλήθος μια πραγματικά συγκινητική ερμηνεία, από το τραγούδι της Turner, “River Deep, Mountain High”.

Beyoncé pays homage to the late, great Tina Turner in #London, with a performance of "River Deep, Mountain High."



May 29, 2023

Και στην πρόσφατη συναυλία της στο Παρίσι, η Beyonce θέλησε ξανά να τιμήσει την Turner, ενώ παράλληλα ζήτησε από το πλήθος να φωνάξει το όνομα της, όσο πιο δυνατά γίνεται, για να νιώσει και εκείνη από ψηλά την αγάπη τους.

«Αν είστε θαυμαστές μου, είστε θαυμαστές της Tina Turner. Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή χωρίς την Tina Turner, οπότε θέλω να φωνάξετε, ώστε να νιώσει την αγάπη σας. Αισθάνομαι τόσο ευλογημένη που μου επιτράπηκε να δω τη λαμπρότητα της», δήλωσε χαρακτηριστικά η Beyonce.

Beyoncé pays tribute to Tina Turner by performing her hit "River Deep, Mountain High". May 29, 2023

Σε όλη την καριέρα της Beyoncé, η Tina Turner είναι μια από τις μεγαλύτερες μουσικές της επιρροές. Το 2008, είχαν μάλιστα την ευκαιρία να συνεργαστούν στην 50η τελετή απονομής των βραβείων Grammy όταν ερμήνευσαν το «Proud Mary».

Τι ακριβώς είχε συμβεί το 2013 με τη Beyonce και την Tina Turner

To 2013 Beyoncé και Jay-Z κυκλοφόρησαν το διάσημο τραγούδι τους «Drunk In Love». Οι fans της Τurner (τότε αλλά μέχρι και σήμερα) εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση στο ζευγάρι για τους «αναίσθητους», όπως τους χαρακτήρισαν, στίχους τους στο κομμάτι, οι οποίοι παραπέμπουν στην καταχρηστική σχέση της εκλιπούσας σταρ με τον πρώην σύζυγό της, Ike Turner.

«Είμαι ο Ike Turber/ Μωρό εγώ δεν παίζω/ Τώρα φάε το κέικ, Anna Mae», αναφέρεται στο τραγούδι της Beyonce με τον Jay - Z.

Αυτοί οι στίχοι αναφέρονται σε ένα περιστατικό βίας, όπου η Tina Turner, γνωστή ακόμα ως Anna Mae, δέχτηκε επίθεση από τον Ike σε ένα εστιατόριο. Όταν την πλησίασαν μερικοί θαυμαστές για αυτόγραφα αντί για εκείνον, ο Ike εκνευρίστηκε και της έβαλε κέικ στο στόμα, απαιτώντας: «Φάε το κέικ, Anna Mae».

Η παραπάνω στιγμή με το κέικ είχε γίνει σκηνή στη βιογραφική ταινία του 1993 «What’s Love Got to Do With It». Η σκηνή παρουσίαζε τον Ike Turner να αναγκάζει με τη βία την Tina να φάει το κέικ που είχε παραγγείλει.

Η Beyoncé, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά το θαυμασμό της για την Turner ως μουσικό είδωλο, ήρθε αντιμέτωπη με κύμα οργής εναντίον της.

Την κατηγόρησαν, μεταξύ άλλων, ότι επέτρεψε στον σύζυγό της, Jay-Z, να συμπεριλάβει μια τόσο οδυνηρή αναφορά στο τραγούδι τους. Οι θαυμαστές υποστηρίζουν ότι η αναφορά αυτή όχι μόνο κοροϊδεύει την Tina Turner, αλλά παραγνωρίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και γελοιοποιεί την κακοποίηση της.