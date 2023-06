Barbie: Η ταινία χρειάστηκε τόσο ροζ που «προκάλεσε παγκόσμια έλλειψη» στο χρώμα

Για την κατασκευή της Barbieland, χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά φωσφοριζέ ροζ χρώμα από το διάσημο σπίτι της Barbie μέχρι τους δρόμους και τις κολώνες φωτισμού

H ομάδα παραγωγής πίσω από την πολυαναμενόμενη ταινία "Barbie", χρησιμοποίησε τόσο μεγάλες ποσότητες ροζ μπογιάς για τα σκηνικά που προκάλεσε παγκόσμια έλλειψη στο χρώμα.

Την αποκάλυψη για την ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Ιουλίου, με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling, έκανε η σκηνοθέτρια Greta Gerwig και η σχεδιάστρια παραγωγής της ταινίας, Sarah Greenwood.

Όπως αποκάλυψαν, για την κατασκευή της Barbieland, χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά φωσφοριζέ ροζ χρώμα από το διάσημο σπίτι της Barbie μέχρι τους δρόμους και τις κολώνες φωτισμού. Χρησιμοποιήθηκε ωστόσο, σε τόσο μεγάλη ποσότητα που προκάλεσε παγκόσμια έλλειψη.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Architectural Digest, η Gerwig υποστήριξε ότι η έντονη ροζ απόχρωση ήταν σημαντική για τη «διατήρηση της παιδικότητας» της ταινίας και πως ο σχεδιασμός της Barbieland ήταν εμπνευσμένος από το "Kaufmann House" στο Palm Springs, τους πίνακες του Wayne Thiebaud, το "Pee-wee's Big Adventure" και το "An American in Paris".

Τέλος, η σκηνοθέτρια σχολίασε πως: «Ήθελα τα ροζ να είναι πολύ φωτεινά και τα πάντα να είναι σχεδόν υπερβολικά. Δεν ήθελα να ξεχάσω τι με έκανε να αγαπήσω τη Barbie όταν ήμουν μικρό κορίτσι».

