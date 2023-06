Arnold Schwarzenegger: Μιλά για τη στιγμή που αποκάλυψε στη γυναίκα του πως απέκτησε παιδί με την οικιακή βοηθό τους

«Έχω προκαλέσει αρκετό πόνο στην οικογένειά μου», δηλώνει μεταξύ άλλων ο διάσημος ηθοποιός

Η νέα σειρά του Schwarzenegger με τίτλο «Arnold» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 7/06, όπου και θα μας παρουσιάσει μέσα από τη δική του οπτική τη ζωή του. Μια ζωή γεμάτη από υποκριτική, σπουδαίους ρόλους, body building, πολιτική αλλά και σκάνδαλα.

Ο αυστριακής καταγωγής ηθοποιός έγινε κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 2003, ενώ από το 1986 ήταν παντρεμένος με τη Maria Shriver και έχουν αποκτήσει μαζί 3 παιδιά. Ωστόσο το ζευγάρι χώρισε το 2011, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Schwarzenegger έγινε πατέρας ενός τέταρτου παιδιού, του Joseph Baena, με την οικονόμο της οικογένειας. Ο ίδιος μιλάει τώρα για εκείνη τη στιγμή που η «καρδιά του σταμάτησε» όταν αποκάλυψε στην τότε σύζυγό του ότι ο Joseph, σήμερα 25 ετών, ήταν γιος του.

