H Kim Cattrall εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να επιλέξεις τον σωστό πλαστικό χειρουργό

«Για να μοιάζεις με τον εαυτό σου», δήλωσε μεταξύ άλλων η διάσημη ηθοποιός

Η Kim Cattrall έγινε ευρύτερα γνωστή χάρη στον iconic της ρόλο ως Samantha Jones, στο «Sex And The City». Λίγο πριν επισρέψει και πάλι στο spin off του «Αnd Just Like That…» δίνει μια αποκαλυπτική συνέντευξη σχετικά με τις πλαστικές επεμβάσεις και την εμφάνιση της.

Μιλώντας στους Sunday Times ανέφερε αρχικά πως έχει την οικονομική δυνατότητα να δοκιμάζει κατά καιρούς διάφορες αντιγηραντικές θεραπείες που κυκλοφορούν. Αυτό το κάνει οχι για λόγους ματαιοδοξίας, όπως η ίδια είπε, αλλά επειδή «υποδύομαι ένα συγκεκριμένο τύπο γυναίκας με συγκεκριμένη εμφάνιση. Και επαγγελματικά πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου». Aκόμη πρόσθεσε πως πάντοτε θέλει να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της και προσπαθεί γι' αυτό.

Για να το καταφέρει όμως, χρειάζεται και την βοήθεια του ειδικού και μάλιστα του σωστού πλαστικού χειρουργού ο οποίος δεν θα μεταμορφώσει ούτε θα αλλοιώσει το πρόσωπο ή την εμφάνιση, αλλά θα διορθώσει τυχόν ατέλειες.

«Είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα να επιλέξει τον σωστό πλαστικό χειρουργό. Μετά την επέμβαση, πρέπει να μοιάζει με τον εαυτό της», συμπλήρωσε η υποψήφια για Emmy ηθοποιός. «Είμαι στα εξήντα μου τώρα και παλεύω με τη γήρανση με κάθε τρόπο. Υπάρχουν fillers, μπότοξ, υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορείς να διερευνήσεις και να δοκιμάσεις να δεις αν είναι για σένα», εξηγεί η Kim Cattrall.