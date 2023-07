Ντέιβιντ Μπέκαμ: Γλίστρησε πάνω στην σκηνή και η Βικτόρια αρπάζει την ευκαιρία για τρολάρισμα

Όσα συνέβησαν στην παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι από την Inter Miami Fc με πρωταγωνιστές τον Ντέβιντ και την Βικτόρια Μπέκαμ

Στην παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι από την νέα του ομάδα, την Inter Miami Fc, βρέθηκε η οικογένεια Μπέκαμ και κατάφερε να κλέψεις τις εντυπώσεις. Πόσο μάλλον ο Ντέβιντ, ο οποίος πέρα από την εντυπωσιακή του παρουσία, βρέθηκε στο επίκεντρο έχοντας γλιτώσει από ένα επικό πέσιμο.



Στο Μαϊάμι όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του διάσημου ποδοσφαιριστή, μια καταιγίδα είχε βρέξει όλο το στάδιο, με αποτέλεσμα το πάτωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό. Μόλις ο Ντέβιντ Μπέκαμ ανέβηκε στη σκηνή, δεν μπορούσε καν να ελέγξει τα βήματα του, ενώ από καθαρή τύχη δεν βρέθηκε στο πάτωμα.

David Beckham styled out the slip at Messi’s presentation 😅 pic.twitter.com/O4KXDDCUNU