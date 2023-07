Dogstar: Η μπάντα του Κιάνου Ριβς θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ μετά από 23 χρόνια

Το εναλλακτικό ροκ συγκρότημα Dogstar του Keanu Reeves επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 23 χρόνια, ενώ θα ξεκινήσουν και περιοδεία με αφορμή την νέα δουλειά τους

Το εναλλακτικό ροκ συγκρότημα Dogstar του Κιάνου Ριβς επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 23 χρόνια. Το τριμελές γκρουπ – αποτελούμενο από τον μπασίστα Κιάνου Ριβς, τον τραγουδιστή Μπρετ Ντόμροουζ και τον ντράμερ Ρομπ Μέιλχαουζ – είχε σημειώσει μικρή επιτυχία κατά τη διάρκεια της ενεργής παρουσίας τους από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’00.

Την Τετάρτη (19 Ιουλίου), το συγκρότημα ανακοίνωσε την επιστροφή του στη μουσική, με νέο άλμπουμ και περιοδεία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Επιστρέψαμε!” έγραψαν στο Instagram, μαζί με μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του επερχόμενου δίσκου τους. “Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι το νέο μας άλμπουμ Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees [κυκλοφορεί] στις 6 Οκτωβρίου από την εταιρεία μας Dillon Street Records”.

