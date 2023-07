H Μισέλ Γιο ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της - Η τρυφερή λήψη στο κρεβάτι με τον Ζαν Τοντ

Το Instagram ξεχείλισε από τρυφερότητα

Η Μισέλ Γιο πριν λίγες μέρες, παντρεύτηκε μετά από 6.992 ημέρες αρραβώνα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο πρώην CEO της Ferrari, Ζαν Τοντ, έκαναν το μεγάλο βήμα σε μία μικρή τελετή στη Γενεύη, 19 χρόνια αφότου έγινε η πρόταση γάμου.

Πριν λίγες ώρες, η Γιο ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια του γάμου της με τον αγαπημένο της Τοντ. Ανάμεσα στα τρυφερά στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram, βλέπουμε το ζευγάρι αγκαλιασμένο στο κρεβάτι, το οποίο είναι διακοσμημένο με πέταλα λουλουδιών που σχηματίζουν μια καρδιά, σε μια στιγμή που ξεχειλίζει από ευτυχία και στοργή.

«19 χρόνια και- ναι!- παντρευτήκαμε!», έγραψε στην ανάρτησή της η Μισέλ Γιο. «Ευχαριστούμε της "οικογένειές" μας που μας αγαπούν όλα αυτά τα χρόνια. Σας αγαπάμε», πρόσθεσε.

Στην πρώτη φωτογραφία, η ηθοποιός και ο σύζυγός της κοιτάζουν τις βέρες τους ενώ στη δεύτερη, το ζευγάρι στέκεται ανάμεσα σε καλεσμένους. Η σταρ δημοσίευσε στο τέλος, μια φωτογραφία από την ταινία "Tomorrow Never Dies", στην οποία φαίνεται η ίδια μαζί με τον Ζαν Τοντ, πάνω σε μηχανή αλλά είναι αλλαγμένος και ο τίτλος, καθώς αυτός αναφέρει «Η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει».

Επιστρέφοντας στην ανακοίνωση του γάμου τους, το προσκλητήριο έγραφε: «Γνωριστήκαμε στη Σαγκάη στις 4 Ιουνίου 2004», το οποίο ανέβασε στο IG ο πρώην οδηγός F1, Φελίπε Μάσα.

«Στις 26 Ιουλίου 2004, ο Ζ. Τ. έκανε πρόταση γάμου στη Μ. Γ. και του είπε το ΝΑΙ. Μετά από 6.992 ημέρες, στις 27 Ιουλίου 2023 στη Γενεύη, μαζί με αγαπημένους συγγενείς και φίλους, με χαρά θα γιορτάσουμε αυτήν την ξεχωριστή στιγμή».

Ο Μάσα ανάρτησε και μία σειρά φωτογραφιών του με το ζευγάρι – σε μία, τους βλέπουμε από την ημέρα των Όσκαρ, όταν η Μισέλ Γιο ανακηρύχθηκε Καλύτερη Ηθοποιός για την ερμηνεία της στο Everything, Everywhere, All at Once.