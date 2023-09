Μπιάνκα Σενσόρι: Με μαξιλάρι στους δρόμους της Ιταλίας - «Ας τη βοηθήσει κάποιος»

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στην Βενετία, Μπίανκα Σενσόρι και Κάνιε Γουέστ στο προσκήνιο, για τους λάθος λόγους

Στα πρωτοσέλιδα των διεθνών tabloits πρωταγωνιστεί η σύντροφος του Κάνιε Γουέστ, Μπίανκα Σενσόρι, και δυστυχώς βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο προσκήνιο, για όλους τους λάθος λόγους. Μετά το περιστατικό στην Βενετία, με τον Γουέστ να έχει κατεβασμένο το παντελόνι του και την Μπιάνκα ανάμεσα στα πόδια του, κάνοντας τους πάντες να μιλούν για δημόσιο στοματικό σεξ -έρχεται μια ακόμη εμφάνιση που προκαλεί σχόλια, και έντονο ενδιαφέρον.

Αφού τους απαγορεύτηκε η είσοδος από εταιρεία σκαφών στη Βενετία, το διάσημο ζευγάρι εντοπίστηκε και πάλι στους δρόμους της γειτονικής χώρας, με μια εμφάνιση που προκαλεί λίγο - πολύ αμηχανία, αλλά και ανησυχία. Συγκεκριμένα, Κάνιε Γουέστ και Μπίανκα Σενσόρι, κυκλοφόρησαν πριν από μερικές ώρες, με τον Γουέστ να διατηρεί τα total black outfits του, και την Μπίανκα, να φορά ένα καλσόν και ένα μαξιλάρι για το σύνολο της.

Kanye West and 'wife' Bianca Censori are LAUGHED at by onlookers in Italy as she holds a pillow over her bare chest during latest publicity stunt: 'They think they're something but the world is laughing' https://t.co/hsxf40JWWY pic.twitter.com/pDyFBXfF4M — Daily Mail US (@DailyMail) September 7, 2023

Και προφανώς, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα κρίνουμε τι επιλέγει κανείς να φορέσει, ωστόσο αξίζει να δούμε το συγκεκριμένο περιστατικό, από μια πιο κοντινή ματιά. Είναι γεγονός πως η ίδια η Μπίανκα έχει μεγάλη ανάγκη να τραβά τα βλέμματα επάνω της, ακόμη και αν αυτό την οδηγεί σε πιο «ακραίες επιλογές», όπως το να εμφανιστεί στους δρόμους γυμνή ή να κρατήσει απλά μπροστά στο στήθος της ένα μαξιλάρι.

Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως είναι σύντροφος του Κάνιε Γουέστ, και η ιστορία έχει δείξει πως ο συγκεκριμένος τύπος, διακρίνεται για τις χειριστικές συμπεριφορές του. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ο Κάνιε βρίσκεται πίσω από τις αλλόκοτες εμφανίσεις της Σενσόρι, αφού και ο ίδιος αναζητά την προσοχή και θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά την καταστροφή της καριέρας του.

Kanye West's 'wife' Bianca Censori steps out in Italy TOPLESS in a ripped garment while using purple CUSHION to cover her breasts in most indecent display yet - hours after dining at a restaurant with same pillow over her chest pic.twitter.com/V3DrvYZhYk September 7, 2023

Στο παρελθόν ο Γουέστ «έχει στιλιζάρει και την Κιμ Καρντάσιαν» αναφέρουν τα δημοσιεύματα, κάνοντας μια έμμεση αναφορά στην χειριστική συμπεριφορά του ράπερ, ο οποίος θέλει να πλαισιώνει και να παρουσιάζει τις συζύγους του με έναν συγκεκριμένο τρόπο. «Χρησιμοποιεί τις γυναίκες που έχει δίπλα του, για να τραβήξει την προσοχή και να το παίξει ανατρεπτικός», είναι ένα από τα σχόλια χρηστών που ξεχωρίζουν στο Χ (twitter).

Bianca Censori keeps breasts covered with pillow as she steps out in another sheer outfit https://t.co/jARpRWwwlN pic.twitter.com/l7AydCrLao September 7, 2023

«Αισθάνομαι πως ο Κάνιε, την οδηγεί σε αυτά τα looks», αναφέρει ένας άλλος χρήστης, ενώ και πάλι έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες που κάποτε βρέθηκαν σε σχέση με τον ράπερ, όταν χώρισαν ανέδειξαν πραγματικά το στιλ και την προσωπικότητα τους, χωρίς να επισκιάζονται από τις «τολμηρές του απόψεις και επιλογές».

Να σημειωθεί πως η αρχιτέκτονας Μπιάνκα, κυκλοφόρησε με το μαξιλάρι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ την ίδια στιγμή θαυμαστές και μη του διάσημου ζευγαριού, κάνουν την έκκληση τους για ψυχική βοήθεια στην 28χρονη σύντροφο του Γουέστ.