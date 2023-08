Κάνιε Γουέστ: Η Μπιάνκα Σένσορι του κάνει δημόσια στοματικό σεξ στην Ιταλία - Η αντίδραση της Κιμ

Όσα συνέβησαν σε κανάλι της Βενετίας και προκάλεσαν την ντροπή της Κιμ και όχι μόνο

Καιρό τώρα η κατάσταση του Κάνιε Γουέστ φαίνεται να έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου. Ρατσιστικά σχόλια, παραφροσύνη και προκλητικότητα, είναι μόνο λίγα από τα επίθετα που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν την περίπτωση του. Μετά το παραλήρημα μίσους, και την καταστροφή της καριέρας του, ο διάσημος ράπερ συνεχίζει να προκαλεί εκνευρισμό με τις πράξεις του.



Αυτή τη φορά, βρέθηκε για διακοπές στην γειτονική Ιταλία παρέα με την νέα σύντροφο του, Μπιάνκα Σένσορι. Ωστόσο το θέαμα του Κάνιε και της Μπιάνκα δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τους Ιταλούς, αλλά αυτό είναι το λιγότερο που μας ενδιαφέρει.

Παρά τις εμφανίσεις που προκάλεσαν σχόλια, η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε όταν ο ράπερ καταγράφηκε από τους παπαράτσι να δείχνει τα οπίσθιά του κατά τη διάρκεια ερωτικής απόδρασης με σκάφος με τη φερόμενη ως σύζυγό του. Αν και αρχικά, τα περισσότερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια ακόμη προκλητική ενδυματολογική επιλογή από τον διάσημο ράπερ, γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα άρχισαν να προκύπτουν άλλου είδους υποψίες για το τι στα αλήθεια συνέβη, κατά τη διάρκεια εκείνης της βόλτας με το σκάφος σε κανάλι της Βενετίας.



Με βάση φωτογραφίες και βίντεο που γρήγορα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, πολλά άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ταμπλόιντς υποστήριξαν το γεγονός ότι η Μπιάνκα Σένσορι πραγματοποιούσε δημόσια στοματικό σεξ στον σύζυγό της.

Kanye West spotted getting topped off in Italy by wife Bianca Censori. 😳‼️ pic.twitter.com/0a7vaPprTE August 29, 2023

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, για την περίπτωση του Κάνιε. Πολλές φωτογραφίες άλλωστε, δείχνουν πως είναι πολύ πιθανό να συνέβη κάτι τέτοιο. Αν και κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη, αυτές οι εικόνες ισχυροποίησαν τις εικασίες ότι το ζευγάρι προέβη σε ερωτική πράξη στο θαλάσσιο ταξί, αδιάφοροι για τους τουρίστες που τους φωτογράφιζαν.

Kanye West and Bianca Censori on a boat ride in Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/0Td5Y7g75e August 29, 2023

Η αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν στα νέα στιγμιότυπα του Κάνιε Γουέστ

Την ίδια στιγμή, η πρώην σύζυγος του Κάνιε, δε κρύβει την ανησυχία και τη ντροπή της για όσα διαβάζει και σύμφωνα με δημοσιεύματα θεωρεί πως «ξεκάθαρα κάτι δε πάει καλά» με τον Γουέστ. H Καρντάσιαν «δεν ξέρει πώς θα τα εξηγήσει όλα αυτά στα παιδιά», λέει μια πηγή στη Sun μετά το περιστατικό σε θαλάσσιο ταξί στη Βενετία. «Η Kim δεν κρύβει την ανησυχία της για τις νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν με την Μπιάνκα – πώς θα τα εξηγήσει όλα αυτά στα παιδιά;» αναφέρουν τα ρεπορτάζ. «Ντρέπεται και ανησυχεί γι’ αυτόν – τριγυρνά ξυπόλητος στο δρόμο με μια σαμπάνια στο χέρι, κάτι σαφώς δεν πάει καλά», καταλήγει πηγή από το κοντινό περιβάλλον της Κιμ.