H Kim Kardashian για τα όσα οδήγησαν στο διαζύγιο με τον Kanye West: «Λειτουργούσα σαν συνεργείο καθαρισμού»

«Είναι το πιο δύσκολο συναίσθημα, να βλέπεις κάποιον που πραγματικά αγαπούσες και που έχεις αποκτήσει οικογένεια μαζί του, να είναι τόσο διαφορετικός από αυτό που γνώρισες», δηλώνει η διάσημη celebrity

Σε μια ακόμη αποκαλυπτική της εμφάνιση στο «The Kardashians», η Kim αναπολεί τις στιγμές της με τον Kanye West, λίγο πριν το διαζύγιο τους. Συγκεκριμένα η ίδια ανέφερε, πως λειτουργούσε ως «συνεργείο καθαρισμού», στα επεισοδιακά ξεσπάσματα του West, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με διπολική διαταραχή.



Στο νέο επεισόδιο των «The Kardashians», η Kim ανοίγεται στην μητέρα της για τις τελευταίες στιγμές με τον Kanye, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, αφού ούτε εκείνη μπορούσε να τον χειριστεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στον χωρισμό.



«Συνήθιζα να τρέχω τριγύρω και να καλώ σε όλους, πίσω από την πλάτη του, και να τους ενημερώνω πως όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, έλεγα, δώστε του μια ακόμη ευκαιρία», αποκαλύπτει η Kim για τις στιγμές παραφροσύνης του πρώην συζύγου της.

