Πέθανε η μητέρα του Τζεφ Μπέζος, Τζάκι, σε ηλικία 78 ετών

Μέσα από μια λιτή ανάρτηση στα social media, ο Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του.

Η μητέρα του Τζεφ Μπέζος, Τζάκι Μπέζος, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, μετά από μια γενναία και δύσκολη μάχη που έδωσε για τη ζωή της. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας με ανάρτησή του στις 14/8, μιλώντας με συγκινητικά λόγια για τον άνθρωπο που τον έφερε στη ζωή.

Ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon ανακοίνωσε πως η μητέρα του άφησε την τελευταία πνοή της, μετά από μια μακρά μάχη που έδωσε με άνοια με σωμάτια Lewy - μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και τον έλεγχο των κινήσεων. Ο θάνατός της - μερικές εβδομάδες μετά τον γάμο του Τζεφ Μπέζος - προκάλεσε θλίψη σε όλη την οικογένεια.

Η ανάρτηση του Τζεφ Μπέζος για τον θάνατο της μητέρας του

«Η ενηλικίωσή της ήρθε λίγο νωρίτερα, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο, αλλά τα κατάφερε όλα. Αφοσιώθηκε με πάθος στο έργο του να με αγαπά, έφερε στην ομάδα μου τον καταπληκτικό μπαμπά μου λίγα χρόνια αργότερα, και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδελφή και τον αδελφό μου στη λίστα των ανθρώπων που ήθελε να αγαπά, να προστατεύει και να φροντίζει. Για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτή η λίστα ανθρώπων προς αγάπη δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει.

Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε. Μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια τύπου Lewy Body, έφυγε σήμερα από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε — τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου. Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που υπήρξαμε στη ζωή της», ήταν τα λόγια του Τζεφ Μπέζος.

Το «αντίο» του Ιδρύματος Μπέζος στη Τζάκι Μπέζος

Η επίσημη σελίδα του Ιδρύματος της Οικογένειας Μπέζος έγραψε ένα αφιέρωμα για τη Τζάκι Μπέζος, κάνοντας μια αναδρομή στη ζωή της από τότε που ήταν παιδί φτάνοντας μέχρι το σήμερα.

«Γεννημένη στις 29 Δεκεμβρίου 1946, η Τζάκι πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της στο Μαϊάμι στις 14 Αυγούστου, σε ηλικία 78 ετών. Ένα ήσυχο τελευταίο κεφάλαιο σε μια ζωή που μας δίδαξε όλους, φίλους και συγγενείς, την αληθινή έννοια του θάρρους και της αποφασιστικότητας, της καλοσύνης και της προσφοράς στους άλλους. (...) Ενώ μεγάλωνε, η οικογένεια μετακόμισε στο Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού. Κατά τη διάρκεια του γυμνασίου στο Αλμπουκέρκη, η Τζάκι απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Τζέφρι.

Ως νεαρή, ανύπαντρη μητέρα, η Τζάκι ήταν αδιάκοπη - παρακολουθούσε μαθήματα νυχτερινού σχολείου μετά το λύκειο και εργαζόταν σε τράπεζα την ημέρα. Η βάρδιά της συνέπιπτε με έναν νεαρό Κουβανό μετανάστη που εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια, ονόματι Μιγκέλ (Μάικ) Μπέζος. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν στις 5 Απριλίου 1968 - ήταν η αρχή μιας βαθιάς, δια βίου σχέσης που θα διαρκούσε σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Η Τζάκι δεν ήταν μητέρα μόνο για τα δικά της παιδιά, αλλά και για πολλούς άλλους. Με τα χρόνια, το σπίτι της έγινε ένας φιλόξενος χώρος συγκέντρωσης για τους φίλους των παιδιών της. Η Τζάκι δημιούργησε έναν χώρο όπου όλοι ένιωθαν ασφαλείς, ότι τους άκουγαν και ότι τους φρόντιζαν. Είτε προσέφερε ένα πιάτο φαγητό, μια συμβουλή είτε απλώς ένα αφτί που τους άκουγε, είχε έναν αξιοσημείωτο τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν σαν οικογένεια. (...)

Οι εμπειρίες της Τζάκι ως μητέρας και μαθήτριας διαμόρφωσαν μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της ζωής της: τη δημιουργία του Ιδρύματος Οικογένειας Μπέζος, το οποίο ίδρυσε με τον Μάικ, τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους το 2000...».

