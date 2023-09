Ρίτα Γουίλσον και Τομ Χανκς στο Ηρώδειο: «Θα βοηθήσουμε τους φίλους μας στην Ελλάδα»

Ρίτα Γουίλσον και Τομ Χάνκς σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Ηρώδειο

Εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκονται στην Ελλάδα, η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χάνκς. Μετά τις διακοπές τους στην Αντίπαρο όπου διατηρούν εξοχικό και φιλοξένησαν και τον Μπάρακ Ομπάμα, συνέχισαν τις διακοπές τους σε νησιά όπως η Πάρος, Σίφνος, η Σκόπελος, αλλά και η Κάρπαθος. Και παρά το γεγονός πως πλέον έχει μπει Σεπτέμβρης και οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν τελειώσει, το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ δεν δείχνει καθόλου έτοιμο να αποχωριστεί την χώρα, και να επιστρέψει στην Καλιφόρνια.

Αυτή τη φορά έδωσαν το παρών, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Ηρώδειο. Συγκεκριμένα, η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χάνκς βρέθηκαν σε συναυλία του Χρήστου Μάστορα και του συγκροτήματος «Μέλισσες», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό «Μαζί για το παιδί».

Tom Hanks and Rita Wilson saw Melisses in Athens: "We're looking forward to helping Greece" #TomHanks #RitaWilson #Athens #Melisses https://t.co/yN0S5YPIdN pic.twitter.com/8zcTVFA9oN