Η Σάλμα Χάγιεκ μίλησε για την Αντζελίνα Τζολί - «Νόμιζα πως ήταν "κρύα" και απόμακρη, αλλά έκανα λάθος»

Μια σπουδαία φιλία προκύπτει στο Χόλιγουντ και αφορά την Σάλμα Χάγιεκ και την Αντζελίνα Τζολί

Μια δυνατή φιλία φαίνεται πως έχει προκύψει στο Χόλιγουντ και αφορά το όνομα της Ατζελίνα Τζολί και της Σάλμα Χάγιεκ. Δυο γυναίκες, δυναμικές και επιτυχημένες, οι οποίες δεν χάνουν την ευκαιρία να ενδυναμωθούν μέσα από τη σχέση τους, αλλά και να υποστηρίξουν έντονα η μια την άλλη.



Η Σάλμα Χάγιεκ βρέθηκε εχθές στο Τορόντο του Καναδά και συγκεκριμένα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου (TIFF) όπου και ρωτήθηκε για τη σχέση της με την Τζολί. «Τι αγαπάς περισσότερο στη φιλία σας;», ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να σημειωθεί πως οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της Marvel, «The Eternals», το 2021.



Στην ερώτηση του δημοσιογράφου η Σάλμα απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Τα πάντα. Μου προσφέρει τόσα μα τόσα πολλά στη ζωή μου και με γεμίζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είμαστε και οι δυο μητέρες άλλωστε», είπε αρχικά η Χάγιεκ. Στη συνέχεια τόνισε πως η φιλία ανάμεσα τους, καθημερινά μεγαλώνει και έρχονται όλο και πιο κοντά: «Τα πράγματα κυλάνε φυσικά ανάμεσα μας».

Η φιλία της Τζολί με την Χάγιεκ είχε γίνει γνωστή το 2022, όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν για πρώτη φορά -με την Αντζελίνα στον ρόλο του σκηνοθέτη. «Είναι η καλύτερη σκηνοθέτης που έχω συνεργαστεί ποτέ στη ζωή μου. Και έχω συνεργαστεί με πολλούς», είχε πει τότε η Σάλμα.



Η διάσημη ηθοποιός αναφερόμενη στη Τζολί, δεν παρέλειψε να τονίσει πως στην αρχή είχε μια λανθασμένη εντύπωση για εκείνη.

«Στην αρχή νόμιζα πως θα ήταν πιο "κρύα" και απόμακρη. Αλλά εξεπλάγην γιατί είναι απλά τόσο "ζεστή" και όμορφη», δήλωσε μεταξύ άλλων η Σάγιεκ.

Φαίνεται πως η φιλία τους μπορεί να διαρκεί λίγα χρόνια, ωστόσο είναι αρκετά έντονη και υποστηρικτική, ενώ να σημειωθεί πως στα πρόσφατα γενέθλια της Σάλμα, η Αντζελίνα βρισκόταν στο πλευρό της.