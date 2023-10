Τζένιφερ Άνιστον: Εντελώς γυμνή με τον Τζον Χαμ, σε ερωτική σκηνή του «The Morning Show»

Τζένιφερ Άνιστον και Τζον Χαμ χαρίζουν μια από τις καλύτερες ερωτικές στιγμές του «Morning Show».

Αυτή μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά που αντικρίζουμε εντελώς γυμνή την Τζένιφερ Άνιστον. Στο φινάλε της δεύτερης σεζόν του «Morning Show», η διάσημη ηθοποιός είχε εμφανιστεί και πάλι γυμνή, ενώ πάλευε με τον κορονοϊό, αλλά και με προβλήματα στη δουλειά της. Το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει γυμνή στο ντουζ προκειμένου να συνέλθει.



Το στιγμιότυπο αυτό, φάνηκε να πήγε πολύ καλά, με την Τζεν να μας χαρίζει μια ακόμη τρυφερή και αποκαλυπτική πτυχή του ρόλου της. Αυτή τη φορά, η Άνιστον αφήνει στην άκρη τα ρούχα της, προκειμένου να βρεθεί με τον δισεκατομμυριούχο, Πολ Μαρκς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζον Χαμ.



Η Άλεξ, την οποία παριστάνει η Άνιστον, φτάνει στην έπαυλη του Πολ στα Χάμπτονς, προκειμένου να του πάρει συνέντευξη. Εν τέλει η έλξη ανάμεσα τους είναι ασυγκράτητη, καταλήγοντας οι δυο τους σε μια έντονη ερωτική στιγμή.

