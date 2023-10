Μαντόνα: Η πρώτη συναυλία της περιοδείας Celebration τα είχε όλα - Οι καλύτερες στιγμές απ' την επιστροφή της

Η Μαντόνα επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ, τα έδωσε όλα στην πρώτη συναυλία της περιοδείας Celebration και τα στιγμιότυπα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά

Μπορεί η παραμονή της στο νοσοκομείο τον Ιούνιο λόγω μιας σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης να προκάλεσε την αναβολή της έναρξης του Celebration Tour, αλλά η Μαντόνα είναι εδώ, κάνοντας την πιο δυναμική επιστροφή on stage.

Η πρώτη της συναυλία έγινε στο Λονδίνο και η σταρ της ποπ χάρισε στο κοινό της, ένα καθηλωτικό σόου διάρκειας δύο ωρών γεμάτο από περίπου 40 μουσικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων ύμνους που καθόρισαν την εποχή της, όπως τα "Like A Prayer", "Ray of Lights" και "Holiday". Η έναρξη της περιοδείας της περιλάμβανε επίσης πολλές εκπλήξεις, περίπου 20 κοστούμια, ενώ τα στοιχεία για 600 φώτα και 14 προβολείς, προκαλούν έκπληξη. Κατά τη διάρκεια του "Ray Of Light", πέταξε πάνω από το κοινό, φωτισμένη από μια σειρά λέιζερ.

Αναφερόμενη στη λοίμωξη που την ταλαιπώρησε, η ίδια σχολίασε: «Δεν πίστευα ότι θα τα κατάφερνα, ούτε οι γιατροί μου. Πέρασα πέντε μέρες από τη ζωή μού ή τον "θάνατό" μου και δεν ήξερα πραγματικά πού βρισκόμουν». Και όχι μόνο τα κατάφερε, όπως απέδειξε, αλλά έδωσε μία από τις καλύτερες συναυλίες της ζωής της.

Ξεκίνησε με το "Nothing Really Matters", οι στίχοι του οποίου απευθύνονταν στους θαυμαστές της: «Δεν θα είμαι ποτέ η ίδια εξαιτίας σας». Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή μόνη της, φωτιζόμενη από μια τεράστια κυκλική εξέδρα και ήταν ντυμένη με ένα μαύρο αντίγραφο του κιμονό που σχεδίασε ο Γκοτιέ από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Κάτι παρόμοιο έκανε και σε άλλα τραγούδια της, επιλέγοντας κομμάτια όπως τα κοστούμια dominatrix του "Erotica". Ακόμη και η κυκλική σκηνή τριών επιπέδων σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίζει τη «γαμήλια τούρτα» από την οποία ερμήνευσε το "Like A Virgin" στα βραβεία MTV, το 1984.

Η Μαντόνα αναδημιούργησε παράλληλα το πρόγραμμα του Like A Virgin που είχε αναστατώσει τον Ποντίφικα. Άλλες επικές στιγμές περιελάμβαναν μια ανατρεπτική εκδοχή του Vogue, που παρουσιάστηκε ως χορός drag. Η βραδιά περιλάμβανε επίσης αφιερώματα στον Μάικλ Τζάκσον, Πρινς και Σινέντ Ο' Κόνορ.

Η πρώτη πράξη του σόου ήταν αφιερωμένη στα χρόνια της πριν τη μεγάλη της δόξα, στη Νέα Υόρκη, καθώς προσπαθούσε να μπει στη μουσική σκηνή ζώντας σε συνθήκες φτώχειας. Θυμήθηκε την πρώτη της δουλειά ως μέλος ενός συγκροτήματος που λεγόταν "The Breakfast Club". «Έπαιζα ντραμς, αλλά δεν μου άρεσε να είμαι η ντράμερ. Ήθελα πραγματικά να είμαι μπροστά. Έτσι με άφησαν να παίξω ένα τραγούδι, ένα βράδυ» τόνισε, παίρνοντας μια κιθάρα και ξεκινώντας με ένα από τα πρώτα της singles, το "Burning Up".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οικογένειά της λέγοντας πως «τα παιδιά μου ήταν εκεί. Με σώζουν κάθε φορά». Μάλιστα, 4 από αυτά ήταν μαζί της στη σκηνή κατά τη διάρκεια της έναρξης. Η Μαντόνα φανέρωσε το «μυστικό» της για την επιβίωση, το οποίο είναι απλώς να λέει στον εαυτό της: «Πρέπει να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Πρέπει να επιβιώσω για αυτά».

