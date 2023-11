Σούζαν Σάραντον: Το πρακτορείο της την απέλυσε, επειδή υπερασπίστηκε την Παλαιστίνη

Έναν μήνα πριν, το ίδιο πρακτορείο απέλυσε στέλεχος για ένα IG story υπέρ της Παλαιστίνης

Το πρακτορείο UTA διέκοψε τη συνεργασία του με τη Σούζαν Σάραντον, έπειτα από τις τοποθετήσεις της για τον πόλεμο στη Γάζα. Η ηθοποιός παρευρέθηκε σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και, μεταξύ άλλων δήλωσε:

Επίσης, στο X (πρώην Twitter), έκανε repost τις δηλώσεις του Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd, ο οποίος υπερασπίστηκε την Παλαιστίνη σε συναυλία του.

Despite attempts by the Israeli lobby to cancel the event, Roger Waters of Pink Floyd took the stage in Uruguay, donning a Kufiyyah and advocating for an end to the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/sLkPBomeRD