Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι γέμισε από celebrities - Η άγνωστη φιλία Peggy Gou και Ναόμι Κάμπελ, και άλλα

Αυτό το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι τα είχε όλα

Ένα από τα πιο συναρπαστικά Σαββατοκύριακα έφτασε στο τέλος του για το Χόλιγουντ και για τον κόσμο του αθλητισμού, και ομολογουμένως ζηλέψαμε πολύ που δεν βρεθήκαμε και εμείς κάπου εκεί, σε μια ταπεινή θέση της πίστας Γιας Μαρίνα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πέρα από τους πιλότους της F1, οι οποίοι αποτελούν από μόνοι τους ένα ολόκληρο θέαμα (βλέπε για παράδειγμα Σαρλ Λεκλέρ), το μισό Χόλιγουντ έδωσε το παρών στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι και τα στιγμιότυπα που μας κέρδισαν την προσοχή ήταν πολλά.

Από την άγνωστη φιλία της Peggy Gou με την Ναόμι Κάμπελ, -μιας και είπαμε για Ναόμι Κάμπελ, δεν αποκλείεται και ένα ειδύλλιο με τον Λούις Χάμιλτον, αφού η συμπάθεια ανάμεσα τους, ήταν έντονη.

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον μας υπενθύμισαν (για μια ακόμη φορά) τι σημαίνει iconic ζευγάρι, ενώ απαρατήρητοι δεν πέρασαν ούτε ο Ορλάντο Μπλούμ (αγνώριστός), ούτε τα αδέρφια Χέμσγουορθ φυσικά, αλλά ούτε και η εντυπωσιακή Πριγιάνκα Τσόπρα.

