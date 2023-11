Τα sparkly παπούτσια της Τζούλια Ρόμπερτς μας βάζουν σε εορταστικό κλίμα

Η Τζούλια Ρόμπερτς και τα λαμπερά παπούτσια της μας ετοιμάζουν για τις γιορτές

Μπορεί το ροζ να είναι «So last season», αλλά όταν μιλάμε για ένα παλ ροζάκι μέσα στο οποίο είναι η Τζούλια Ρόμπερτς, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της τελευταίας ταινίας της Leave The World Behind με ένα ρομαντικό και θηλυκό look.

Η Τζούλια λοιπόν, έκανε την εμφάνισή της στο Λονδίνο φορώντας ένα total pink look -ναι, παλ ροζ, όχι ροζ ροζ- που μας άρεσε πολύ. Το σταυροκουμπωτό Gucci blazer της ήταν ασορτί με το κοντό σορτσάκι της, επίσης από τον οίκο Gucci. Μέσα από το blazer η ηθοποιός αποφάσισε να μη φορέσει κάποιο πουκάμισο ή top, αλλά ένα δαντελένιο σουτιέν. Τα βλέμματα όμως έκλεψαν εκτός από τα πόδια της Τζούλια, τα παπούτσια της, τα οποία ήταν -οριακά- χριστουγεννιάτικα, χαρούμενα, λαμπερά και έτοιμα να παρτάρουν. Το διαμαντένιο κολιέ Chopard δεν πέρασε απαρατήρητο, επίσης.

Μπορούμε να δούμε το look της Τζούλια Ρόμπερτς ως έμπνευση για τα δικά μας εορταστικά looks; Βεβαίως και ναι! Σορτσάκι, oversized blazer, χωρίς καλσόν και sparkly παπούτσια. Τι καλύτερο;