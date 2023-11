Μάργκο Ρόμπι: Το διαχρονικό look που ζηλέψαμε και μπορούμε να το αντιγράψουμε πολύ εύκολα

Το διαχρονικό look της Μάργκο Ρόμπι είναι μια ωδή στο business casual

Η Μάργκο Ρόμπι, όπως όλοι ξέρουμε, έχει τελειοποιήσει το look της Barbie και ντύνεται σαν τη διάσημη κούκλα ακόμα και εκτός του promo-tour, π.χ στα τελευταία Gotham Awards. Βέβαια στις εκτός κόκκινου χαλιού εμφανίσεις της -ευτυχώς- αποφεύγει τα looks της Barbie και ντύνεται ο εαυτός της ή μάλλον ο στιλάτος εαυτός της.

Η ηθοποιός λοιπόν, εμφανίστηκε να βολτάρει στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα εξαιρετικό quiet luxury outfit, που ζηλέψαμε πολύ, αλλά σίγουρα μπορούμε να το κοπιάρουμε. Η Μάργκο, που έχει περάσει στην Bottega Veneta εποχή της, αποφάσισε να φορέσει ένα look τόσο προσιτό, τόσο sophisticated, αλλά και με πολλή προσοχή στη λεπτομέρεια. Το τζιν παντελόνι της είναι με μεγάλη καμπάνα, που ακουμπάει τον δρόμο και συνδυάζεται με μια μαύρη μυτερή μπότα με τακούνι, ώστε να φαίνονται πιο μακριά τα πόδια της. Το πουκάμισο μπορεί να μοιάζει από μακριά λευκό, αλλά στην πραγματικότητα είναι παλ κίτρινο με ρίγες και το έχει φορέσει ξεκούμπωτο πάνω από ένα λευκό tank top, ώστε να φαίνεται που τελειώνει το παντελόνι και να δώσει βάθος. Τέλος το oversized σακάκι της χαρίζει τον απαραίτητο όγκο στο πάνω μέρος για να ισοσκελίσει την καμπάνα και της δίνει μια πιο business πινελιά.

Φυσικά και μιλάμε για ένα διαχρονικό look, για ένα look που μπορεί να φορεθεί από τις περισσότερες ηλικίες και για ένα look που μπορείς να το φτιάξεις και εσύ άνετα αγοράζοντας κομμάτια ακόμα και από ένα second hand κατάστημα. Η επιτομή του business casual.