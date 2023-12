Η Ροσαλία είναι σε σχέση με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και εμείς ακόμη δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον χωρισμό της

H Ισπανίδα τραγουδίστρια, προχωράει στην προσωπική της ζωή, μετά τον χωρισμό από τον Ράου Αλεχάντρο

Η είδηση πως Ροσαλία και Ράου Αλεχάντρο χωρίζουν είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Ιούλιο, δημιουργώντας μεγάλη απογοήτευση. Μπορεί να μην γνωρίζαμε λέξη από το κοινό τους τραγούδι «Beso» (φιλί), ωστόσο το είχαμε λατρέψει άπειρα, όπως επίσης και το βίντεο κλιπ, αλλά και την «όλη φάση» του συγκεκριμένου πρώην ζευγαριού.



Όλα αυτά όμως, φαίνεται να αποτελούν επίσημα παρελθόν, αφού Ροσαλία όχι μόνο χώρισε με τον Ράου Αλεχάντρο, αλλά τον αφήνει οριστικά πίσω της, προχωρώντας σε μια νέα σχέση με τον ηθοποιό Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ από το «Bear».

Jeremy Allen White is dating Rosalía amid Addison Timlin divorce: report https://t.co/6YoV5euH5Q pic.twitter.com/TN9ALVD94v

«Η Ροσαλία και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ άρχισαν πρόσφατα να βγαίνουν», είπε αποκλειστικά μια πηγή στο Us Weekly. «Ξεκίνησαν ως απλοί φίλοι, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει ρομαντικά πρόσφατα».



Ο φωτογραφικός φακός έχει απαθανατίσει αρκετές φορές τον 32χρονο ηθοποιό, με την 31χρονη τραγουδίστρια. Πριν από μερικές ημέρες, το ζευγάρι έκανε μια γρήγορη εκδρομή σε μια δημοφιλή αγορά του Λος Άντελες. Εκεί ο Γουάιτ κρατούσε μια μεγάλη ανθοδέσμη και λουλούσια, με την Ροζαλία να κρατά επίσης ένα λουλούδι στο χέρι της.



Σε μια άλλη συνάντηση τους, ο σταρ της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, «The Bear», και η τραγουδίστρια έκαναν ένα διάλειμμα για τσιγάρο ενώ ήταν μαζί στο Δυτικό Χόλιγουντ την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, το ζευγάρι στεκόταν αντικριστά, ενώ πριν φύγουν αγκαλιάστηκαν έντονα.

Jeremy Allen White and Rosalía Enjoy Smoke Break Amid Dating Rumors | Click to read more 👇 https://t.co/aC41s9enOo