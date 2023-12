Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μιλά για την Αμαλ και την τρολάρει με τον πιο αμήχανο τρόπο

Όσα ειπώθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας “The Boys in the Boat,” από τον Τζoρτζ Κλούνεϊ

Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτό το ζευγάρι -το Χόλιγουντ, oύτε και εμείς- δεν θα το βαρεθούμε ποτέ. Αμάλ Αλαμουντίν και Τζoρτζ Κλούνεϊ φαίνεται να έχουν βρει τις ιδανικές ισορροπίες ανάμεσα τους, και δεν σταματούν να αναφέρονται στον έρωτα τους με κάθε ευκαιρία. Αυτή τη φορά, βρέθηκαν στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα της ταινίας “The Boys in the Boat,” την οποία σκηνοθέτησε και αποτελεί παραγωγός της, ο Κλούνεϊ. Εκεί, ο διάσημος ηθοποιός πέρα από τις αναφορές του στην ταινία, ρωτήθηκε και για την Αμάλ, ως συνήθως.



Ο Τζορτζ όμως, ήταν σε καλή διάθεση και αποφάσισε να τρολάρει και λίγο την αγαπημένη του ή μάλλον να αποκαλύψει αλήθειες, χωρίς όμως να προκαλεί παρεξηγήσεις: «Μπορεί η σύζυγός μου, να είναι μια εκπληκτική δικηγόρος, να είναι βασικά μια από τις καλύτερες δικηγόρους στον κόσμο, και να τα βάζει με τον ISIS και όλα αυτά -αλλά καλύτερα να μαγειρεύω εγώ, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι», δήλωσε χιουμοριστικά ο Κλούνεϊ.



Οι μαγειρικές ικανότητες της Αμάλ, ήταν όμως μόνο η αρχή. Αφού ο Τζoρτζ πρόσθεσε πως το χριστουγεννιάτικο μενού για φέτος, θα έχει γαλοπούλα, όπως και στην γιορτή του Thanksgiving, συνέχισε με τις δουλειές του σπιτιού.

George Clooney jokes about wife Amal’s lack of skills in kitchen: ‘I better be doing the cooking or we will all die’ https://t.co/l7vpEeM4Le pic.twitter.com/K9itanWi6L