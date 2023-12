Αντρε Μπράουερ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του πρωταγωνιστή του «Brooklyn Nine-Nine»

Ο διάσημος ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 11/12, σε ηλικία 61 ετών

Σήμερα ήρθε στο φως της δημοσιότητας η αιτία θανάτου του Αντρε Μπράουερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 61 ετών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ηθοποιός πέθανε λίγους μήνες μετά τη διάγνωση του με καρκίνο του πνεύμονα. Την είδηση αποκάλυψε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Μπράουερ στο ΕΤ Online. Τις τελευταίες ημέρες πλήθος φίλων, συναδέλφων και συγγενών δημοσιεύουν στιγμές του ηθοποιού αποχαιρετώντας τον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

