Η Κάθι Γκρίφιν παίρνει διαζύγιο λίγο πριν την τέταρτη επέτειο του γάμου της

Η ηθοποιός, Κάθι Γκρίφιν -σίγουρα σε έχει κάνει να γελάσεις με την ψυχή σου- υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, λίγο πριν οι δυο τους γιορτάσουν την τέταρτη επέτειο του γάμου τους.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να δώσει τέλος στην κοινή ζωή τους με τον Ράντι Μπικ, σύμφωνα με την Page Six, καταθέτοντας τα έγγραφα του διαζυγίου τους στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την Πέμπτη.

