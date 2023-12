Είναι η Αντζελίνα Τζολί ζευγάρι με ράπερ; Οι φωτογραφίες που «φούντωσαν» τις φήμες

Αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή;

Η αλήθεια είναι πως η προσωπική ζωή της Αντζελίνα Τζολί, από το 2019 που πήρε διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ και μετά, είναι... επτασφράγιστο μυστικό.

Αν και της έχουν χρεώσει διάφορες σχέσεις, όπως με τον The Weekend, τον Πέδρο Πασκάλ ή τον εκατομμυριούχο επιχειρηματία, David Mayer de Rothschild, ποτέ δεν υπήρξε η παραμικρή επιβεβαίωση από καμία πλευρά.

Λίγο πριν μπει το 2024 όμως τα δημοσιεύματα βροντοφωνάζουν πως έχει σύντροφο. Ποιος είναι αυτός; Ο Βρετανός ράπερ, Akala.

Ποιος είναι ο φημολογούμενος νέος σύντροφος της Αντζελίνα Τζολί;

Γεννήθηκε το 1983 στο Λονδίνο και είναι τραγουδιστής, δημοσιογράφος, ποιητής και ακτιβιστής.

Επίσης έχει γράψει βιβλία, μεταξύ των οποίων το «Natives: Race and Class in the Ruins of Empire», το οποίο ασχολείται με θέματα φυλής και ταυτότητας στο πλαίσιο της βρετανικής ιστορίας.

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι μαζί;

Τα πράγματα φούντωσαν αμέσως μετά τις κοινές τους παπαρατσικές φωτογραφίες που βρέθηκαν στο εξώφυλλο του ιταλικού περιοδικού, Oggi.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο Μιλάνο, απολαμβάνοντας ένα δείπνο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα που δουλεύει στην ταινία, στην οποία υποδύεται η ηθοποιός την Μαρία Κάλλας.

Επίσης τον περασμένο Μάιο ταξίδεψαν και οι δυο στη Τζαμάικα για να παρευρεθούν στο Calabash Literary Festival και το 2021 βρέθηκαν μαζί στη συναυλία του καλλιτέχνη Mustafa Ahmed, γνωστού ως Mustafa the Poet.