Χρυσές Σφαίρες: Η τυφλή ηθοποιός, Άρια Μία Λομπέρτι, ανέβασε για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί έναν σκύλο-οδηγό

«Είναι τιμή μου που είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την κοινότητά μου και τον πολιτισμό μου»

Η αλήθεια είναι πως οι Χρυσές Σφαίρες 2024 μας συγκίνησαν λίγο παραπάνω. Από τη μία είχαμε τη Λίλι Γκλάντστοουν η οποία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ιθαγενής γυναίκα που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού και από την άλλη, την πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix, «Το Φως που δεν Βλέπουμε», Άρια Μία Λομπέρτι, η οποία εμφανίστηκε στο κόκκινο χάλι με τον σκύλο-οδηγό της.

Στη σειρά, η Άρια Μία Λομπέρτι υποδύεται ένα τυφλό κορίτσι από τη Γαλλία που η διαδρομή του διασταυρώνεται με εκείνη ενός Γερμανού στρατιώτη, τον οποίο υποδύεται ο Λούι Χόφμαν. «Το Φως που δεν Βλέπουμε» βρέθηκε υποψήφιο στην κατηγορία της Καλύτερης Μίνι Τηλεοπτικής Σειράς και τελικά βραβεύτηκε με το βραβείο «Beef».

Η Άρια Μία Λομπέρτι γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση αχρωματοψίας, δεν μπορεί να δει τα χρώματα και είναι ευαίσθητη στο φως. Η ίδια, κατά τις δηλώσεις της, τόνισε ότι αυτή και ο σκύλος-οδηγός της έγραψαν ιστορία στις Χρυσές Σφαίρες. «Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένας πραγματικός σκύλος-οδηγός τυφλών στο κόκκινο χαλί». Παράλληλα, η ηθοποιός συζήτησε τη σημασία του πρωταγωνιστικού ρόλου που παίζει στη σειρά, λέγοντας: «Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που έχουμε αυθεντική εκπροσώπηση ενός χαρακτήρα σε μια ταινία αυτού του μεγέθους».

Aria Mia Loberti and her guide dog made history on the #GoldenGlobes red carpet! pic.twitter.com/hIysY6YMiB