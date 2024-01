Η Λίλι Γκλάντστοουν έγραψε ιστορία στην 81η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Τις Χρυσές Σφαίρες 2024 θα τις θυμόμαστε για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου θριάμβευσε, αλλά γιατί μερικές ακόμα βραβεύσεις, έγραψαν ιστορία.

Μεταξύ αυτών, ήταν και η βράβευση της Λίλι Γκλάντστοουν, η οποία έγινε η πρώτη ιθαγενής γυναίκα που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού. Η Γκλάντστοουν υποδύεται τη Μόλι Μπέρκχαρτ στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «The Killers of the Flower Moon», η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα σχετικά με τις δολοφονίες των Ινδιάνων Osage.

Η ηθοποιός, παραλαμβάνοντας το βραβείο της, απηύθυνε ευχαριστίες στη γλώσσα Blackfeet, μιλώντας για τη φυλή στην οποία μεγάλωσε. «Σας αγαπώ όλους σε αυτό το δωμάτιο. Δεν έχω λόγια. Μίλησα λίγο τη γλώσσα των Blackfeet, της κοινότητας που με μεγάλωσε, που με ενθάρρυνε να συνεχίσω, συνέχισα να το κάνω εδώ με τη μαμά μου, η οποία παρόλο που δεν είναι Blackfeet, εργάστηκε ακούραστα για να μπει η γλώσσα μας στην τάξη οπότε είχα μια δασκάλα γλώσσας Blackfeet όταν μεγάλωνα», τόνισε αρχικά η Λίλι Γκλάντστοουν.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που μπορώ να μιλήσω έστω και λίγο τη γλώσσα μου, την οποία δεν γνωρίζω άπταιστα γιατί σε αυτή τη βιομηχανία, οι ιθαγενείς ηθοποιοί συνήθιζαν να λένε τα λόγια τους στα αγγλικά και τότε οι μίκτες ήχου θα πήγαιναν προς τα πίσω για να ολοκληρώσουν τις εγγενείς γλώσσες στην κάμερα», συνέχισε η ίδια.

«Ιστορική νίκη»

Η ηθοποιός, συνεχίζοντας την ομιλία της, σημείωσε ότι «αυτή η νίκη είναι ιστορική. Δεν ανήκει μόνο σε μένα. Την κρατάω αυτή τη στιγμή. Την κρατάω για όλες τις όμορφες αδερφές μου στην ταινία που βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι και τη μητέρα μου στην ταινία, Τάντου. Σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ευχαρίστησε τόσο τον Μάρτιν Σκορσέζε όσο και τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που «άλλαξαν τα πράγματα σε αυτόν τον κλάδο. Σας ευχαριστώ που είστε τέτοιοι σύμμαχοι. Σας ευχαριστώ». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η αναγνώριση των βραβείων για μένα σημαίνει απλώς ότι ο κόσμος έχει δει την ταινία που ελπίζαμε να κάνουμε. Ότι οι άνθρωποι έχουν συνδεθεί με αυτό. Γιατί ο χαρακτήρας που παίζει κάποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί το κοινό να είναι πραγματικά στην ιστορία. Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι».