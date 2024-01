Νέος έρωτας για την Ντούα Λίπα -Με αυτόν τον ηθοποιό είναι σε σχέση

Προχώρησε στη ζωή της μετά τον χωρισμό της με τον Ρομέν Γαβρά

Η Ντούα Λίπα όπως όλα δείχνουν προχώρησε στην προσωπική της ζωή, μετά τη διάλυση της σχέσης της με τον Ρομέν Γαβράς που κράτησε οχτώ μήνες και η αλήθεια είναι πως μας έδωσε αρκετή τροφή για σχόλια και άρθρα.

Εδώ και λίγο καιρό είναι ζευγάρι με τον Βρετανό ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, σύμφωνα με το Page Six. Ναι, είναι πρωταγωνιστής των ταινιών, Fantastic Beasts, όπου υποδύθηκε τον μάγο Theseus Scamander -σίγουρα τον έχεις δει και σίγουρα σου έχει τραβήξει την προσοχή.

Οι δυο τους εντοπίστηκαν να χορεύουν σε ένα afterparty στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της μίνις σειράς του «Masters of The Air», σε παραγωγή των Τομ Χανκς και Στίβεν Σπίλμπεργκ στην οποία εκείνος πρωταγωνιστεί, το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου.

Dua Lipa is dating British actor Callum Turner: They’re ‘mad’ about each other https://t.co/SIzXX7hLvQ pic.twitter.com/uwvDTC2V7z January 11, 2024

Μια πηγή επιβεβαίωσε πως οι δυο τους είναι μαζί και βγαίνουν, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είναι κάτι καινούργιο, αλλά όμως είναι ξετρελαμένοι ο ένας για τον άλλον. Η Ντούα ήταν στην πρεμιέρα του γιατί ήθελε να τον υποστηρίξει».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά της τραγουδίστριας και του ηθοποιού για το αν έχουν σχέση, πάντως το γεγονός ότι ήθελε να βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική επαγγελματική του στιγμή, σίγουρα κάτι λέει.

Ποιος είναι ο Κάλουμ Τέρνερ

Είναι νέος, κούκλος, Βρετανός -όπως είδα σου είπα- και σούπερ ταλαντούχος. Αυτό το διάστημα εκτός από το «Masters of The Air», πρωταγωνιστεί και στην τελευταία ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ, «The Boys in the Boat», που μόλις κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους.

Όσον αφορά στα προσωπικά του, έβγαινε με τη Βανέσα Κίρμπι -υποδύθηκε την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα σε μικρή ηλικία στο «The Crown- και σύμφωνα με τα sites είχαν πάει να δουν σπίτια γιατί σκέφτονταν να μετακομίσουν και να ζήσουν μαζί.

Το... όνειρό τους όμως δεν κράτησε πολύ, γιατί πηγές από το περιβάλλον τους δήλωσαν στη Sun: «Η Βανέσα και ο Κάλουμ είναι και οι δύο ανερχόμενα αστέρια στον κόσμο της υποκριτικής και τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλυστεί από προτάσεις. Όμως, καθώς η καριέρα τους απογειώθηκε, η σχέση τους υπέφερε και σταδιακά απομακρύνθηκαν. Είναι πολύ λυπηρό, καθώς κάποτε ήταν τόσο κοντά».